Soud v Číně poslal v úterý za podvratnou činnost na osm let do vězení známého aktivistu Wu Kana, který se v minulosti zapojil do řady manifestací za lidská práva. Wu se chce proti verdiktu odvolat, napsala agentura AP.

"Zůstanu věrný našim původním ambicím, vyhrnu si rukávy a vyvinu mimořádné úsilí," prohlásil Wu v narážce na dobře známé fráze používané prezidentem Si Ťin-pchingem, které podle AP užívá k povzbuzení činnosti komunistických činitelů. K verdiktu poznamenal, že je straně za takovouto vznešenou poctu vděčný.

Wu byl v roce 2015, kdy úřady spustily vlnu zatýkání právníků a lidskoprávních aktivistů, zadržen mezi prvními. Projednávání jeho případu, na které dva roky čekal ve vazbě, přišlo na řadu letos v srpnu.

Ke kritice režimu používal Wu internet a také protestní vystoupení, která tvrdou a výsměšnou stylizací poutala pozornost. Pracoval také pro advokátní společnost, která se věnovala citlivým případům.