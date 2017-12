Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v pátečním výnosu nabídl velkorysé daňové úlevy a další pobídky firmám z oboru informačních technologií, které pomohou postsovětskou zemi změnit ve vůdčí stát na poli digitálních měn. Uvedla to agentura AP. Bělorusko zlegalizovalo transakce v digitálních měnách v rámci snahy povzbudit růst soukromého sektoru a přilákat zahraniční investice, poznamenala agentura Reuters.

Sám Lukašenko uvedl, že cílem jeho dekretu o digitální ekonomice je vytvořit "jedinečné konkurenční výhody pro přilákání technologií, kapitálu a talentů z celého světa". "Tento dekret dá Bělorusku náskok na cestě rozvoje," řekl při setkání s podnikateli.

Prezidentův krok má povzbudit používání digitálních měn a i nabídkou rozsáhlých daňových pobídek přilákat podnikatele s kryptoměnou bitcoin.

Kryptoměny bývají nestabilní, s prudkými pády každé čtvrtletí. Lukašenkův ​​dekrekt představuje prudký zvrat v běloruské ekonomice, řízené vládou v sovětském stylu, s většinou podniků vlastněných státem a trpící závislostí na ruských úvěrech a zvýhodněných cenách surovin a energií.

Někdejší předseda zemědělského družstva Lukašenko se nicméně odhodlal k jistým reformám, které mají liberalizovat alespoň část ekonomiky a zlepšit podnikatelské ovzduší.

"Pro Bělorusko je to průlomový dekret," řekl Reuters vedoucí běloruské odbočky Microsoft Anton Mjakišev. Podnikatel a investor v informačních technologiích Viktor Prokopenja přirovnal podle ruské redakce BBC běloruský krok k digitální ekonomice k používání střelného prachu ve válkách, ale na internetu znějí i skeptické předpovědi ve stylu "přáli si to nejlepší, ale dopadlo to jako vždycky", tedy špatně. Vtipálci žertují, že Bělorusko je "kryptosociální stát", v narážce na nedostatky dosavadního sociálního systému.

Cena digitální měny bitcoin v pátek klesla pod 13 tisíc dolarů (asi 282 tisíc korun), zatímco ještě v neděli se blížila 20.000 dolarů. Tato kryptoměna tak v uplynulých pěti dnech přišla zhruba o třetinu své hodnoty.