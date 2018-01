Papež František dal souhlas k tomu, aby byly ostatky kardinála Josefa Berana převezeny z Vatikánu do Česka. Deníku Aktuálně.cz to potvrdil český velvyslanec Pavel Vošalík. "Mohu potvrdit, že jsem v tuto chvíli dostal z velmi autorizovaného zdroje telefonickou informaci, že papež František souhlasí s převozem ostatků kardinála Berana z Vatikánu do České republiky," sdělil Vošalík. O papežově souhlasu jako první informovala ČT.

"Teď patrně dostaneme ještě písemnou odpověď na můj dopis, v němž jsem zjišťoval, zda by bylo vůbec možné o převozu ostatků jednat. Pak začnou konkrétní rozhovory o realizaci té repatriace," doplnil diplomat, podle něhož byl souhlas nejvyšší autority nutný k tomu, aby vůbec jednání o okolnostech převozu mohla začít.

"A také bude potřeba řešit nejen to, jak se ostatky převezou, ale jestli a v jaké podobě by zůstala případně nějaká vzpomínka na kardinála Berana, třeba nějaká pamětní deska, která by připomínala, že v tomto místě kardinál Beran čekal na svůj návrat domů," doplnil Vošalík.

Kardinál Beran nuceně opustil Československo poté, co byl dlouhodobě internován komunistickým režimem. Zemřel v roce 1969 v Římě, pochován je v chrámu svatého Petra po boku papežů.

Kardinál Beran. Foto: ČTK