V souladu s novými přísnými sankcemi Rady bezpečnosti OSN Čína zakáže export oceli, průmyslových strojů a vozidel a omezí vývoz ropy a ropných produktů do Severní Koreje. Opatření začne platit 6. ledna, oznámilo v pátek čínské ministerstvo obchodu.

Čína k tomuto kroku přistoupila poté, co Rada bezpečnosti v prosinci jednomyslně odhlasovala nové sankce vůči KLDR za její poslední test mezikontinentální balistické rakety.

Dodržování sankcí ze strany Číny je klíčové, protože Severní Korea přes ni realizuje kolem 90 procent svého zahraničního obchodu. Čínské ministerstvo v pátek podle agentury Reuters uvedlo, že zakáže rovněž dovoz severokorejských potravin, strojů a některých dalších druhů zboží.

Americký prezident Donald Trump koncem prosince na Twitteru kritizoval Čínu za dodávky nafty Severní Koreji. Na ně upozornil jihokorejský list Čoson ilbo, když napsal, že od října bylo zaregistrováno 30 čínských lodních dodávek do KLDR.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!