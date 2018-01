Ke dvěma soukromým dopravcům na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS) se nejspíš přidá třetí. Kosmická agentura NASA odsouhlasila 5. ledna výsledky letových testů raketoplánu Dream Chaser společnosti Sierra Nevada Corporation (SNC). Projekt tak splnil významnou podmínku pro zařazení do programu financování soukromé astronautiky ze strany NASA.

Kosmická agentura si s vyhodnocením letového testu dala na čas: Dream Chaser se z výšky 3750 metrů spustil klouzavým letem na přistávací dráhu už 11. listopadu. SNC test vyhodnotila jako úspěšný o dva dny později, se zveřejněním výsledků však čekala až na souhrnnou zprávu NASA.

"Byl to obrovský úspěch," komentoval zprávu Steve Lindsey, viceprezident SNC pro kosmický výzkum. "Pohled na získaná data nás naplnil nadšením, protože byla prakticky shodná s našimi předběžnými výpočty. Nyní můžeme od letů v atmosféře přejít k přípravě operací na oběžné dráze."

Po společnostech SpaceX a Boeing je tak SNC třetí subjekt, který byl zařazen do programu zásobování Mezinárodní kosmické stanice loděmi soukromých společností (Commercial Resupply Services). V rámci kontraktu by měl kosmický letoun podniknout šest letů k ISS.

Projekt Dream Chaser navázal na americký projekt kosmického letadla Dyna Soar z přelomu 50. a 60. let minulého století a na pokusy se vztlakovými tělesy, které v 80. letech prováděli Američané a Rusové v rámci vývoje svých kosmických raketoplánů. Stroj je podstatně menší než slavné raketoplány Space Shuttle: je dlouhý jen devět metrů s rozpětím sedm metrů. Stejně jako Space Shuttle se snáší z vesmíru klouzavým letem a přistává vodorovně na běžné letištní ploše, nemá však křídla v pravém slova smyslu. Vztlak vyvozuje tvar jeho trupu – to, co vypadá jako křídla, jsou ve skutečnosti jen plochy sloužící ke stabilizaci a řízení.

Do vesmíru bude Dream Chaser vynášet raketa Atlas V. V kosmickém prostoru ho mají pohánět dva motory na hybridní palivo, které jsou jednodušší než klasické motory na kapalné palivo, ale na rozdíl od motorů na tuhé pohonné látky umožňují zastavení a opětovný zážeh. Pohonnou látkou bude netoxická a ekologicky nezávadná sloučenina na bázi etanolu, což zjednoduší údržbu po přistání a zrychlí přípravu k dalšímu startu.

V bezpilotní verzi by měl Dream Chaser na ISS vynášet pět tun nákladu v tlakovaném prostoru a dalších 500 kilogramů v nehermetizované části trupu. SNC připravuje také pilotovanou verzi pro dva až sedm astronautů.

NASA se na financování projektu Dream Chaser začala podílet roku 2011 poměrně skromnou částkou 80 milionů dolarů. Už následujícího roku však přihodila dalších 212,5 milionu dolarů. Na vývoji některých prvků systému se podílela také Evropská kosmická agentura (ESA). S další podporou projektu NASA dlouho váhala, protože lodě SpaceX a Boeingu se jí jevily perspektivnější. Nakonec byl Dream Chaser v lednu 2016 předběžně zařazen do druhé fáze programu soukromého zásobování ISS (Commercial Resupply Services 2).

Splněním kritérií NASA při listopadovém letovém testu se stal plnohodnotnou součástí programu. Rozhodlo mimo jiné i to, že – na rozdíl od konkurence – přistává jako kluzák, takže přetížení při návratu do atmosféry je mnohem menší (udává se pouhých 1,5 G). Stroj by tak mohl například dopravovat na Zemi výstupy z některých vědeckých experimentů do celkové hmotnosti až 1,75 tuny.

Předpokládá se, že první bezpilotní zásobovací let k ISS podnikne Dream Chaser okolo roku 2020. S pilotovanou verzí zatím NASA nepočítá, SNC se tedy snaží ke spolupráci na vývoji lodi pro astronauty získat jiné subjekty.