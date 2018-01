Starosta New Yorku Bill de Blasio se rozhodl vzít věci do svých rukou a vyrazil do boje proti fosilním palivům a ropným společnostem. Městské penzijní fondy tak postupně stáhnou veškeré prostředky investované právě do zmíněných surovin. De Blasio také oznámil, že město žaluje pět významných světových ropných společností - BP, Conoco Phillips, Chevron, ExxonMobil a Royal Dutch Shell. Informovala o tom ve středu večer světová média.

"New York se postavil za budoucí generace tím, že se stal prvním významným městem v USA, které se zbaví ve svých penzijních fondech investic do fosilních paliv," řekl de Blasio na středeční tiskové konferenci.

Město přitom ve svých pěti penzijních fondech investovalo do fosilních paliv okolo pěti miliard dolarů. V současnosti už stát New York podle deníku the Guardian pracuje na stažení těchto investic.

Podle některých médií starosta de Blasio reaguje na bouře, které v posledních letech pustoší pobřeží Spojených států. Mimo jiné i na sněhovou bouři, která New York zasáhla minulý týden. Starosta obvinil ropné společnosti z toho, že věděly, jaké klimatické změny fosilní paliva způsobují, ale zatajily to před veřejností. Už dříve s podobnou argumentací zažalovalo ropné společnosti několik měst a okresů na západním pobřeží USA.

"Přenášíme boj proti změnám klimatu přímo na společnosti obchodující s fosilními palivy, které o jejich dopadech věděly a záměrně mátly veřejnost, aby si ochránily zisky," řekl de Blasio a dodal, že by to měly být právě tyto společnosti, kdo ponese náklady způsobené jejich "chamtivostí". Tedy například náklady na ochranu těch částí města, které jsou položeny nízko nad mořem a musí být před nepřízněmi počasí lépe zabezpečeny.

Žalobu město podalo v úterý večer k federálnímu soudu v New Yorku a uvádí se v ní podle The Guardianu například také to, že sto největších ropných společností je zodpovědno za bezmála dvě třetiny emisí skleníkových plynů od průmyslové revoluce.

Ropné společnosti pochopitelně obvinění odmítají. Exxon úterní i další podobné žaloby kritizuje s poukazem na to, že jsou na ropných produktech všechny ekonomiky závislé. Uznává však, že klimatické změny a emise skleníkových plynů jsou problémem, kterým je třeba se zabývat. S tím souhlasí i společnost Royal Dutch Shell, podle níž je ale řešení nutné hledat v politice, a nikoliv u soudu.