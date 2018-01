Vatikán převzal správu nad katolickou organizací v Peru, jejíž bývalé vedení je obviněno ze zneužívání nezletilých v 70. až 90. letech. Informoval o tom ve středu Vatikán. Zpráva přišla jen několik dní před cestou papeže Františka do Peru a Chile. V obou zemích se podle agentury AP v této souvislosti očekávají protesty. Ve středu se v médiích objevily zprávy i o zneužívání mladistvých kněžími v Chile.

Vatikán v prohlášení informoval, že jmenoval správce pro organizaci Sodalicio de Vida Cristiana, která působí v několika jihoamerických zemích i v USA a v Peru spravuje internátní školy v Limě či univerzitu v Arequipě. V prohlášení se též uvádí, že papež se "znepokojením sledoval zprávy, které několik let přicházely o této organizaci do Vatikánu".

K převzetí správy Vatikán přistoupil poté, co peruánská prokuratura minulý měsíc požádala o vazbu pro bývalého šéfa a zakladatele Sodalicia Luise Figariho a několik dalších členů této organizace kvůli obvinění z únosu a fyzické a psychické újmy. Figari stál v čele Sodalicia do roku 2010, kdy se podezření z nepravostí objevila v médiích. Poté uprchl do Říma, kde pobývá dodnes.

Podle peruánského deníku Perú.21 se obětí zneužívání, psychického či fyzického, stalo v letech 1975 až 2002 nejméně 36 lidí, včetně 19 nezletilých. Trestných činů se podle peruánské prokuratury dopouštěli kromě Figariho i další členové vedení, například Virgilio Levaggi, Jeffrey Daniels a Daniel Murguía.

Oběti a jejich příbuzní podali stížnost k peruánskému soudu v listopadu 2016, následující rok v lednu ale prokuratura v Limě vyšetřování odložila s tím, že činy jsou promlčené. Loni v březnu ale jiná peruánská prokurátorka rozhodla, že činy promlčené nejsou.

O nepravostech v organizaci Sodalicio publikovali v roce 2015 dva peruánští novináři knihu, která přinesla i svědectví obětí. Poté peruánská prokuratura zahájila vyšetřování.

Organizaci Sodalicio založil v roce 1971 v Limě Figari, jehož podle agentury AP někteří označili za paranoidního narcistu posedlého sexem. Podle nich se také vyžíval v pozorování utrpení, bolesti a ponižování.

Papež František, který je původem z Argentiny, odlétá na svou první cestu v úřadu hlavy katolické církve do Chile a Peru v pondělí. Návštěvu ukončí v Peru v neděli 21. ledna.