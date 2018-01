Bílý dům zůstává nedostižnou metou. Navzdory tomu, že Václav Klaus byl v USA na 25 zahraničních cestách a Miloš Zeman se chlubil pozvánkou od Donalda Trumpa, na státní návštěvu se všemi poctami se do Spojených států podíval naposledy prezident Václav Havel.

A nejen to. V éře Miloše Zemana ubylo cest také do jedné z pro Česko nejdůležitějších zemí - do Německa. Za první roky Václav Klaus i Václav Havel podnikli desítky formálních i neformálních cest k našemu největšímu sousedu, Miloš Zeman navštívil Německo jen dvakrát, tedy stejně často jako Kazachstán. Vícekrát navštívil Rusko či Čínu.

Východ v Zemanově éře začal získávat na významu. Pokud měříme poměr cest všech našich porevolučních prezidentů, Miloš Zeman cestoval do Asie dvakrát více než jeho předchůdci a asijské státy zaujímají prozatím pětinu všech jeho cest. Nicméně Václav Havel a Václav Klaus vládli prozatím delší období.

Lišily se i cíle cest českých prezidentů. Václav Klaus byl v USA sice nejčastěji ze všech, ale povětšinou zde jen přednášel nebo se účastnil konferencí. A to nejen v USA. Konference a vystoupení zaujímají téměř pětinu všech jeho cest. Část z nich byla zakončena prezentací jeho knih, přeložených do místních jazyků. Václav Havel převyšuje ostatní české hlavy státu počty cest, během nichž byl oceněn, například za jeho boj proti totalitě. Miloš Zeman nejvýznamnější část svých cest podnikl kvůli mezinárodním summitům a ceremoniím.

Celkový přehled, kam oficiálně cestovali čeští prezidenti, naleznete v infografice.

Připomínáme, že všichni tři prezidenti zastávali svůj úřad po různě dlouhou dobu a že například počet summitů, a s nimi svázaných cest, mohlo ovlivňovat členství Česka v různých mezinárodních organizacích, do kterých postupně vstupovalo.