Šestice Čechů, kteří byli zatčeni v kazašské Astaně, když se fotili v plavkách slavného filmového Borata, se v Londýně setkala s jeho představitelem, Sachou Baron Cohenem. Ten jim už dříve slíbil, že pokutu za výtržnictví zaplatí ze svého. Peníze Češi nakonec darovali na charitu. V rozhovoru popisují celý příběh dva z party zadržených, Tomáš Sekanina a Miloslav Nečas.

Jak jste se dozvěděli, že vás Sacha Baron Cohen hledá?

Sekanina: Na jeho příspěvek na Facebooku nás upozornil jeden kamarád. Když jsme mu po dvou dnech odepisovali, měl asi čtyři tisíce sdílení. Abychom mu dokázali, že jsme to opravdu my, poslali jsme mu účtenku z e-shopu, kde jsme koupili plavky a paruky, letenky, razítka v pasech, protokol z policie, který byl v azbuce… Pak se ozvala jeho asistentka. Odpověděli jsme, že nepotřebujeme zaplatit pokutu a že se s ním spíš chceme setkat. Asistentka nám proto řekla, že nám Sacha zavolá a domluví se s námi.

Dodržel to?

Sekanina: V pátek, kdy měl zavolat, se neozval. O víkendu jsem onemocněl a v pondělí jsem měl čtyřicítky horečky. Ten den jsem nikomu nezvedal telefony. Najednou mi ale volalo skryté číslo. Z telefonu se ozvalo: Ahoj, jagsemash? Vtipné je, že jsem nevěděl, že je to narážka na hlášku z filmu, protože jsem ho neviděl. Telefonovali jsme si patnáct minut, ptal se, proč jsme to udělali, co chceme, co na to rodiče. Po telefonu jsme si slíbili, že se potkáme. Dal nám na výběr Los Angeles nebo Londýn. Londýn se nám hodil víc, ale jeho asistentka navrhla termín 23. března v Los Angeles. Když jsme napsali, že preferujeme Londýn, odpověděla nám: Ok, tak příští pátek.

Jak to tedy bylo s penězi za pokutu, které slíbil zaplatit?

Nečas: Snažili jsme se ho přesvědčit, že peníze nechceme, že pokuta nebyla příliš vysoká a že nám přijde trapné, aby někdo platil za naši chybu. On byl ale neoblomný, tak jsme se domluvili, že dar pošleme na charitu. Peníze poslal předem, v Londýně nám pak předal symbolicky šek na 18 tisíc korun.

Na co jste je darovali?

Nečas: Vybral jsem dětskou chirurgii v Motole. Moje přítelkyně se stará o chlapečka, který se narodil bez jícnu, a vím, že se na dětské chirurgii chovají k pacientům skvěle. Tam jsme poslali většinu peněz. Pak napadlo Jakuba Horáka, marketingového experta, který si nás potom našel, abychom za část peněz koupili také od Člověka v tísni kozu. Koupili jsme ji pro nějakou rodinu v Nepálu se vzkazem, že bychom si přáli, aby ji poslali pěšky na policejní stanici v Astaně, aby tam měli nějakou obživu.

Měli jste představu, co se bude dít v Londýně?

Sekanina: Řekli jsme si, že bude naprosto stačit, když se potkáme se Sachou Cohenem. Přiletěli jsme v tričkách nápisem “Keep calm and visit Kazakhstan in mankini”, jedno jsme pro něj měli připravené jako dárek. Pár dní před příletem napsala jeho sekretářka, že by bylo podle Sachi velmi vtipné, kdyby nám předal šek před kazašskou ambasádou a my jsme u toho byli v mankinách. Ty jsme si ale už nestíhali sehnat, protože nám je v Kazachstánu zabavili. V Londýně jsme dorazili do kanceláře agentury, která Sachu v Evropě zastupuje a tam už měli nachystané dva pytle - v jednom byly podepsané a v druhém nepodepsané mankini. Pak nás taxíkem odvezli před ambasádu do centra Londýna, za rohem od Trafalgar square. Tam jsme se na ulici převlékli, přišel Sacha a vyfotil se s námi. Mrzí nás, že na sobě taky neměl plavky, ale chápeme, že na sebe nechtěl přitahovat pozornost.

Co následovalo?

Nečas: Celé to byla akce asi na minutu. Pak jsme se v nedaleké hospodě povídali nad pivem.

Sacha se choval jako kamarád. Povídali jsme si o jeho filmech a o tom, co se stalo v Kazachstánu, co jsme zač, co děláme, kde pracujeme. Především jsme se bavili o tom, co jsme udělali s penězi. Jeho to bavilo a byl dost překvapený.

Tak od začátku. Proč jste vlastně jeli loni v listopadu do Kazachstánu?

Sekanina: Všichni rádi cestujeme do neobvyklých míst a do Kazachstánu byly zrovna levné letenky. Navíc platil bezvízový vstup, protože se tam konalo Expo. Byla to jedinečná šance se tam snadno a levně dostat na prodloužený víkend. Letenky jsme koupili asi tři čtvrtě roku před akcí.

A jak se čas krátil, přemýšleli jste, co byste tam tak mohli dělat…

Nečas: Říkali jsme si, co dělat v Kazachstánu? Jediné, čím je země známá, je Borat. Ti, co nás znají, ví, že si fotíme holé zadky kdekoliv to jde. Mimochodem, začali jsme to dělat daleko dřív, než to bylo v módě, poprvé v roce 2009. Tak jsme si řekli, že bychom se jednou mohli vyfotit trošku oblečení a hned z toho byl takový průšvih. Půl roku dopředu jsme si koupili plavky, brýle a paruky a řekli jsme si, že si pro sebe a pro své kamarády uděláme fotku.

Zjišťovali jste předem, jestli vám za to může něco hrozit?

Sekanina: My jsme si nezjišťovali předem ani kde budeme bydlet. Původně jsme se chtěli vyfotit někde za Astanou, s výhledem na město. To by možná prošlo. Pak jsme ale při cestě z letiště míjeli velký nápis I love Astana a říkali jsme se, že to bylo lepší u něj, protože kamarádi na Facebooku lépe pochopí, kde jsme. Dojeli jsme k nápisu asi o půl dvanácté v poledne, pak jsme odešli na policii a pustili nás asi v osm večer.

Co se dělo mezi tím? Někdo si všiml, že se tam fotíte a zavolal na vás policii?

Nečas: Přestrojili jsme se kousek od velkého nápisu, za parkovacími hodinami. Nastavili jsme foťák na samospoušť a nachystali se. Byly dva stupně pod nulou, takže to muselo být rychlé. Parkoviště prázdné, kolem nás jelo auto, zastavilo, my jsme mu zamávali a řidič nám sebral foťák. Že si pro něj máme dojít na policejní stanici naproti. Oblékli jsme se a když jsme tam došli, zjistili jsme, že nás měli jako na zlatém podnose. Bylo to podobné, jako kdyby policejní stanice byla Národní muzeum a my jsme se fotili u Koně.

Takže se tím divadýlkem na policejní stanici bavili?

Nečas: Jak kdo, někteří se smáli, jiní byli opravdu extrémně uražení. Film o Boratovi totiž v zemi nesnáší, i když už tam není zakázaný. My jsme ale svým činem nechtěli nikoho z kazašského obyvatelstva urazit a zároveň naše akce neměla politický podtext. Chtěli jsme zkrátka jen vtipnou fotku na památku. Důležité bylo, že když nás tam posadili, řekli jsme si, že jméno Borat nesmí zaznít. Protože jsme si naivně mysleli, že jim to nedojde. Tak jsme celou dobu říkali ten pán z toho filmu.

Rozuměli jste si?

Sekanina: Anglicky vůbec nemluvili, začali mluvit rusky, rozuměli jsme jen my dva. Po několika hodinách zavolali na pomoc konzula z české ambasády. Zpětně mu chceme moc poděkovat za to, že se o nás postaral a pomohl nám. Nejdřív jsme byli pět hodin zadržení, vyslýchali nás v ruštině, sebrali nám otisky, vyfotili se nás u zdi. Jako prvního si vzali toho z nás, který neumí ani slovo jiným jazykem než česky. Kontrolovali nám telefony a smazali z nich tu fotku.

Kde se tedy vzala ta fotka, která potom obletěla svět v médiích?

Nečas: Tu pořídil náčelník kazašské policie jako důkazní materiál. Ten, který nám vzal foťák. Pak ji vyvěsil na instagramový profil astanské policie nazvaný “stalo se v Astaně”, odkud se rozšířila do světa. Kdyby to neudělal, fotku dnes nemáme a Sacha Baron Cohen se o nás nedozví, jsme mu za to vděční.

Jak tedy pokračovaly výslechy?

Sekanina: Z kriminálky nás odvedli do části policejní stanice, kde prováděli výslechy. Několikrát jsme se ptali, co nám hrozí, a oni jen pořád opakovali: big problem. Pak jsme podepsali výpovědi, které nám nadiktovali a soudní překladatelka přeložila. Jedna věta nás tam trochu zarazila - že celá věc bude předaná ke správnímu soudu. Z toho jsme byli trošku vystrašení, když jsme věděli, že máme za dva dny odjet.

Soud byl nakonec druhý den, jak probíhal?

Sekanina: Měli jsme strach, neměli jsme pasy a byli jsme v zemi, která má k západní demokracii daleko. K soudu nás přijel podpořit i konzul, byla tam i soudní překladatelka. Kazaška, která studovala na ČVUT a uměla perfektně česky. Měli jsme i advokáta, který se nám už na policejní stanici nabídl.

Jak vás obhajoval?

Nečas: Velice zajímavě. Náš advokát si vymyslel, že jsme taneční skupina, která cestuje a tancuje po světě na veřejných místech. A nikde jsme s tím neměli problém a tady v Kazachstánu nás zatkli a nechápeme proč. Podívali jsme se po sobě, naše průměrná váha je asi devadesát kilo. Doufali jsme, že po nás nebude soudce chtít, abychom zatančili. Konzul pak vstal a řekl, že si myslí, že celý problém vznikl nedorozuměním, protože kdybychom to udělali v Česku, řekne nám policie, ať to neděláme, nebo nám dá malou pokutu. Přišlo nám to dobré, než soudce řekl: vám přijdou naše zákony špatné? Byli jsme roztřesení, advokát nám řekl, že to asi bude pokuta, ale pokud se to tomu soudci nebude zdát, může nás poslat do vězení.

Jak to nakonec dopadlo?

Sekanina: Mohli jsme si vybrat mezi pokutou nebo deseti dny vězení. Vybrali jsme si samozřejmě pokutu a myslím, že nás zachránila i soudní překladatelka. Když se soudce zeptal: proč jste si vybrali pokutu? Řekli jsme, že nám druhý den letí letadlo. Načež odpověděl - to je jediný důvod? Já jsem odpověděl, ano to je jediný důvod. Načež to překladatelka přeložila jinak a řekla: oni se tím cítí dostatečně poučení a litují toho. V letadle zpátky jsme si pak slíbili, že to nikomu neřekneme.

Což se moc nepovedlo, potom, co vás začal hledat Sacha Baron Cohen, zpráva obletěla celý svět a objevila se v médiích, jako je BBC nebo The Guardian...

Nečas: Ano, zajímavé je, že když jsme si pak dělali analýzu médií a počítali dosah, kamarád analytik nám zjistil, že se o zprávě dozvědělo zhruba půl miliardy lidí. Srovnali jsme pak, jak k tomu média přistupovala. Ta západní to řešila víceméně jako legraci a nepovedený vtípek, ale třeba ruská média měla velké titulky se slovy jako “Hanba, Češi zesměšnili Kazachstán”.