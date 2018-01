Severní Korea plánuje uspořádat 8. února, v předvečer zahájení zimních olympijských her, velkou vojenskou přehlídku, která bude demonstrací moci severokorejské armády. Napsal to ve čtvrtek tisk Jižní Koreje, kde se bude zimní olympiáda od 9. do 25. února konat.

KLDR minulý týden, při prvních oficiálních rozhovorech mezi oběma Korejemi od roku 2015, oznámila, že na olympiádu do jihokorejského Pchjongčchangu vyšle svou delegaci. Oznámení o severokorejské účasti na olympiádě snížilo napětí na Korejském poloostrově po opakovaných severokorejských raketových a jaderných testech.

Ve středu se zástupci obou Korejí dohodli, že při slavnostním zahájení olympijských her nastoupí Severní a Jižní Korea společně pod jednou vlajkou. Obě země také postaví poprvé v historii společný olympijský tým; mělo by se jednat o družstvo hokejistek. Zmíněné kroky ještě musí schválit Mezinárodní olympijský výbor, který se s představiteli Severní a Jižní Koreje sejde v sobotu v Lausanne.

Spojené státy, Japonsko a další země ale v posledních dnech upozorňují, že Severní Korea se nadále odmítá vzdát svého jaderného a raketového zbrojního programu, a zdůrazňují nutnost pokračovat v tlaku na KLDR prostřednictvím sankcí. Australský premiér Malcolm Turnbull při své čtvrteční návštěvě Japonska přivítal obnovu dialogu mezi Severní a Jižní Koreou, podotkl ale současně, že společný nástup delegací obou zemí na zimní olympiádě k denuklearizaci Korejského poloostrova nepovede.

"(Severokorejci) mají dlouhodobě ve zvyku stupňovat zbrojení, pak na chvíli zklidnit situaci a snažit se přesvědčit lidi, že mění svůj přístup, přitom však nic nezměnit a znovu pokračovat ve zbrojení," řekl Turnbull.

Jihokorejský list Čoson ilbo ve čtvrtek napsal, že Severní Korea se 8. února chystá uspořádat vojenskou přehlídku u příležitosti 70. výročí vytvoření stálé armády. Zúčastnit se jí má asi 12 000 vojáků, k vidění bude dělostřelectvo i další zbraně, uvedly nejmenované jihokorejské vládní zdroje.

Paektu Cultural Exchange, kanadská organizace působící v Číně, nabízí podle deníku Čoson ilbo pětidenní zájezd do KLDR s návštěvou přehlídky. Účastníci vyjedou 5. února z čínského města Tan-tung, prohlédnou si severokorejské město Kesong, které dříve fungovalo jako společná korejská průmyslová zóna, a pohraniční mírovou vesnici Pchanmundžom a 8. února zhlédnou u severokorejské metropole Pchjongjangu vojenskou přehlídku, uvedl Čoson ilbo.

Na obří vojenské přehlídce v dubnu 2017, u příležitosti 105. výročí narození zakladatele komunistického režimu Kim Ir-sena, severokorejská armáda představila celou řadu vyspělých zbraní, patrně včetně nové mezikontinentální balistické rakety.

Severokorejský diktátor Kim Čong-un ve svém novoročním projevu zmínil plán velké oslavy 70. výročí vzniku armády. Ve stejném projevu také řekl, že KLDR zvažuje účast na olympiádě v Jižní Koreji.