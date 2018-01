Pákistánské úřady zadržely komplice mladé Češky, u které celníci na letišti v Láhauru před více než týdnem našli asi devět kilogramů heroinu. V sobotu to uvedl pákistánský zpravodajský server SAMAA. Muž byl zadržen při razii v Láhauru na základě informací, které Češka vyšetřovatelům poskytla při výslechu. Zadržený podle celní správy obchodoval s nemovitostmi.

Muž po zatčení úřadům sdělil jméno dalšího komplice. Po tomto muži policie stále pátrá. K výslechu byl předvolán i řidič, který Češku odvážel na letiště. Vyšetřovatelé rovněž prověřují záběry z bezpečnostních kamer z letiště, aby získali více informací.

Jednadvacetiletou Češku v Láhauru zadrželi celníci údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek (AFN) cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Celníci jí ale odmítli vydat jak protidrogové jednotce, tak letištní ochranné bezpečnostní síle (ASF), kvůli podezření z pochybení na straně obou úřadů. Nakonec bylo rozhodnuto, že případ bude vyšetřovat společný vyšetřovací tým (JIT), ve kterém jsou zastoupeny všechny vyšetřovací úřady. Zvlášť se bude vyšetřovat, zda zaměstnanci protidrogového úřadu a letištní kontroly Češce záměrně neumožnili projít kontrolou.

Zadržená Češka je podle pákistánského tisku nyní ve vazební věznici v Láhauru.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.