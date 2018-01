Sesazený předseda katalánské vlády Carles Puigdemont v pondělí časně ráno přiletěl do Kodaně. Na tamním letišti na něj už čekaly desítky novinářů, jak z Dánska, tak i ze Španělska.

Puigdemont opustil Belgii vůbec poprvé zhruba po třech měsících. V pondělí odpoledne by měl vystoupit na diskusi "Katalánsko a Evropa: na křižovatce k demokracii?", kterou pořádá Kodaňská univezita. Údajně také navštíví dánský parlament.

Jenže Puigdemontovi hrozí v Dánsku zatčení. Španělská prokuratura už požádala tamní nejvyšší soud o aktivaci evropského zatykače.

Ten už přitom jednou na Puigdemonta vydala, byl ale po několika týdnech zrušen. Spekulovalo se, že za tím byla skutečnost, že belgický právní řád pojem vzpoura – tedy nejvážnější zločin, za který Puigdemontovi hrozí až 30letý trest – nezná.

To by pak v praxi znamenalo, že pokud by ho belgická justice vydala na základě evropského zatykače, tak by mohl být souzen "pouze" za zpronevěru veřejných peněz, popisuje španělský list El País.

"Riziko, že Puigdemonta v Dánsku zadrží, je velmi vysoké," řekl jeho španělský advokát Jaume Alonso-Cuevillas.

Staronový premiér?

Zhruba před třemi měsíci Puigdemont utekl do Bruselu, aby podle svých slov přenesl "katalánský problém do srdce Evropy". Vyhnul se tak vazbě, které by ve Španělsku čelil kvůli podezření ze vzpoury a zneužití veřejných prostředků.

Přestože vedl předvolební kampaň před předčasnými volbami z konce prosince 2017 na dálku, tak jeho koaliční kandidátka Junts per Catalunya (Společně pro Katalánsko) získala nejvíce hlasů, a stala se tak novou nejsilnější separatistickou stranou v Katalánsku.



A nyní se Puigdemont chce vrátit do křesla předsedy katalánské vlády. Společně s dalšími stranami, které podporují nezávislost, má v katalánském regionálním parlamentu většinu. Právě v pondělí nově zvolený šéf tohoto parlamentu Roger Torrent oznámil, že kandidátem na post předsedy katalánské vlády, jenž získal nejsilnější podporu, je právě Puigdemont.



Jenže ten to nebude mít tak snadné. Sám Puigdemont se nemůže do Španělska vrátit – nadále mu hrozí, že by byl okamžitě po návratu zadržen policií. Proto se zatím rozhodl do země nevracet. Vést katalánskou vládu chce opět na dálku z Bruselu, a to prostřednictvím videokonferencí. Využít k tomu hodlá například Skype nebo sociální sítě.

Právní experti v Katalánku a ve Španělsku se přou o to, zda je taková forma vlády možná. Podle některých odborníků musí být předseda katalánské vlády "fyzicky přítomný" při představení svého programu. Podle jiných tomu tak ale není.

Jedno je ale jisté – proti by se okamžitě postavila centrální vláda v Madridu vedená lidovcem Marianem Rajoyem. "Je absurdní, že někdo se chce stát předsedou regionální vlády, zatímco je v Bruselu a uniká před spravedlností," uvedl k tomu Rajoy.

Španělský premiér plánuje, že se případně obrátí na španělský Ústavní soud. Ten by pravděpodobně okamžitě Puigdemontův návrat do křesla předsedy regionální vlády zmrazil, a to až do chvíle, než by zveřejnil své rozhodnutí.

