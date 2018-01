Víkendová neshoda mezi republikány a demokraty ohledně amerického federálního rozpočtu může mít neblahý následek pro prezidenta Donalda Trumpa. Jeho překvapivá a nyní napjatě očekávaná cesta na Světové ekonomické forum do Davosu ve čtvrtek a v pátek se může zásadně omezit a podle serveru Politico možná i zrušit.

Kongres má o rozpočtu, který od soboty funguje v provizoriu, jednat znovu v pondělí večer středoevropského času. Zatímco vízová oddělení velvyslanectví nebo elektronický systém ESTA vydávající víza fungují bez problémů, do Davosu možná neodletí americký ministr financí Steven Mnuchin, který měl vést za léta největší americkou delegaci a připravit půdu pro Trumpa. Ten má fórum v pátek odpoledne uzavírat projevem. Americká delegace měla mít kolem tří stovek lidí včetně více než desítky členů Trumpova kabinetu.

Pokud se kongresmani na rozpočtu nedohodnou, může se celá americká vládní účast zrušit nebo významně omezit. Úřadující americký prezident přitom míří do Davosu po dlouhých osmnácti letech, naposledy tam byl Bill Clinton v roce 2000.

Podle vysvětlení nejmenovaného vysokého úředníka americké administrativy citovaného agenturou Reuters může Trump do Davosu odletět na federální náklady i v době zmrazení rozpočtu, protože tím vykonává své ústavní právo dělat diplomacii.

Organizátoři podle vyjádření šéfa Světového ekonomického fóra Klause Schwaba z neděle večer s Trumpovou účastí stále počítají.

Trump do Davosu míří krátce předtím, než má 30. ledna přednášet svoji první zprávu o stavu unie v úřadu hlavy státu před kongresem. Kvůli zmraženému rozpočtu prezident o víkendu nemohl odletět do svého sídla na Floridě, kde byla připravena oslava výročí jeho nástupu do funkce.

Mick Mulvaney, ředitel úřadu managementu a rozpočtu americké vlády, o víkendu novinářům řekl, že Bílý dům dělá rozhodnutí týkající se účasti v Davosu "ze dne na den". Trump totiž oznámením své účasti na Světovém ekonomickém fóru mnoho lidí zaskočil, protože se v prezidentské kampani naopak snažil od elit, které se v Davosu pravidelně scházejí, distancovat.

