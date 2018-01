Setkaly jsme se na Světovém summitu podnikatelů v Hajdarábádu v listopadu 2017, který poprvé v historii jeho pořadatelé věnovali ženám. Mezi účastníky – podnikateli – jich byla lehce nadpoloviční většina. Řečnice, mezi nimiž nechyběly ani Ivanka Trumpová či Cherie Blairová, hýřily optimismem, co se týká vstupu žen do světa byznysu.

Optimismus neskrývala ani Nandini Tandonová, investorka ze Silicon Valley, jejíž fond pokrývá Ameriku, Indii a Spojené arabské emiráty: "Každá podobná iniciativa je vítaná. Před dvaceti lety bylo v podstatě nemyslitelné, aby ženy samostatně podnikaly. Dnes je situace lepší. Neříkám, že ideální, ale věci se mění viditelně k lepšímu."

Nandini Tandonová Tenacity Global Group, Inc., zakladatelka a generální ředitelka (CEO) Má desetileté zkušenosti s investicemi typu venture kapitálu. Investuje do firem z oblasti zdravotnictví, biotechnologií a IT v USA, Spojených arabských emirátech a v Indii. Mezi minulé investice patří například společnost IDN (následně zakoupená společností Pfizer), U-Systems (nyní ve vlastnictví General Electric), KAI Pharmaceuticals (nyní Amgen), Ception Therapeutics (nyní Cephalon), Conforma Therapeutics (koupená společností Biogen Idec), Corus Pharma (nyní Gilead Sciences), AcordaTherapeutics (na kapitálovém trhu NASDAQ: ACOR), Alexza (NASDAQ: ALXA), Guava Technologies (získaná společností Millipore), Ambit Biosciences, Saegis Pharmaceuticals a Cell Biosciences. Podporuje investice do společností, které jsou založené a řízené ženami. Je členkou vedení mnoha neziskových společností, které se zavázaly k celosvětové podpoře inovací, podnikání a zdravotní péče. Mimo jiné působí v radách několika amerických univerzit.

Právě ona ví, o čem mluví. Přes dvacet let působí v Silicon Valley, v posledních deseti letech rozhoduje o investicích do začínajících firem. Jak sama dodala, jde o mužský svět, ve kterém je extrémně těžké se prosadit. "A když nejste modrooká krásná blondýna, je to ještě o kapku těžší," tvrdí americká investorka s indickými kořeny, která získala doktorát z biochemie na Dukeově univerzitě v Severní Karolíně, jímž navázala na studium na Hollinsově univerzitě ve Virginii.

Je vlastně logické, že když se rozhodla založit vlastní venture kapitálový fond, přizvala i svoji sestru. Priya není zdaleka tak aktivní jako Nandini, alespoň ne z mediálního pohledu. O to více dbá na tradice. Zatímco Nandini přišla na rozhovor v kostýmku západního střihu, Priya zůstala věrná sárí. Jako šéfka investic pro Indii, kterou vnímáme jako jednu zemi, i když rozlohou, klimatickými rozdíly a počtem obyvatel jde spíše o kontinent, prostě zůstala stylová.

Rozhovor s oběma vzdělanými ženami, z nichž každá reprezentuje jinou tradici a jež se dokázaly prosadit v mužském světě, aniž by k tomu používaly mužské prostředky, byl vlastně úplně obyčejný. Cesta na vrchol v jejich podání nevypadala až tak složitě. Recept, jak na to, přináší následující interview.

HN: Dokázaly jste se prosadit v Silicon Valley. Je to obtížnější než v jiné části světa?

Nandini Tandonová: Bezpochyby. Silicon Valley přitahuje výjimečně obdařené a talentované jedince. Pokud si vás někdo vybere, abyste se stala lídrem mezi těmito lidmi, potom to vyžaduje skutečně usilovnou práci. Trváme na vysokých profesních standardech, na kvalitě. Jsme pyšné na to, že tak jako Američané pracujeme velmi těžce, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce.

HN: Abych trochu poopravila svoji otázku, dokázaly jste uspět v mužském prostředí, kterým Silicon Valley je. Jak se vám to povedlo?

Nandini Tandonová: Mám za sebou vzdělání jak v oblasti čisté vědy, tak i v byznysu. Oba přístupy mi pomohly. Když jsem studovala, byla vedoucí mojí vědecké práce žena. Můj šéf na univerzitě byl muž a byl výjimečně dobrým mentorem. V obou případech jsem měla velké štěstí. Dokážu zkombinovat vědecké vzdělání a podnikatelský přístup. K tomu jsem ale také potřebovala lidi, kteří mi věřili a kteří mě podporovali. V oblasti venture kapitálu jsou to samí muži. Dostala jsem jejich důvěru a výsledkem bylo dvanáct investic, z nichž většina uspěla – ať už na veřejném kapitálovém trhu, nebo při prodeji jiné, větší společnosti.

HN: Jak moc vám pomohli lidé kolem vás?

Nandini Tandonová: Mými prvními mentorkami byly moje matka a moje sestra, které mě podporovaly. A pak mám ohromující seznam mužských mentorů, kteří mi věřili. Domnívám se, že mentory potřebujeme v celém životě bez ohledu na věk. A hned vysvětlím proč. Život lze podle mě přirovnat ke kaleidoskopu. Každý den přináší nějakou změnu, něco nového. Dřív jsme neměli mobilní telefony. Teď máme chytré telefony, které někdy dokonce nahrazují naši inteligenci. Život se mění a dobrý mentor nám dovolí nahlédnout do této džungle. Jde o to, aby nás změny neparalyzovaly, abychom dokázali najít to správné rozhodnutí ve správnou dobu, které míří správným směrem. Dokonce bych řekla, že to je vlastně úlohou celého Silicon Valley, být inspirací.

HN: Čím se vlastně Silicon Valley liší?

Priya Tandonová: Všichni mluví hlavně o zákonech, ale je to hlavně o prostředí, které tam panuje. Například selhat v Silicon Valley není hříchem. Když se vám něco nepovede, dostanete příležitost to zkusit znovu. A když se vám to nepovede podruhé, dostanete tu příležitost opět. Nic takového nikde na světě neexistuje. Dokonce ani v Americe není jiné místo, které by se Silicon Valley alespoň trochu podobalo.

Nandini Tandonová: Dostanete nejen příležitost, ale také nové peníze a novou smlouvu. Dokonce i ti, kteří vám poskytli pomoc předtím a vy jste pak neuspěla, vám pomohou zase. Prostě řeknou: Jasně, nepovedlo se to, zkus to znovu. Podle mých zkušeností je tento přístup, toto investiční klima naprosto rozdílné od jakékoliv jiné části světa. Nikde jinde tohle nenajdete. Silicon Valley věří, že když selžete, nejste loser. Naopak, panuje tam víra, že pokud se vám něco nepovede, dostala jste poučení, jaké chyby nemáte příště opakovat. Takže jste teď vlastně podstatně blíž k úspěchu než dřív. To je naprosto jiný přístup.

Thomas Alva Edison kdysi prohlásil: Nepovedlo se mi to v 999 případech. Ale po tisící jsem byl úspěšný. A podívejte se, co elektřina udělala s našimi životy. Silicon Valley to dělá jako Edison. Věříme, že je naprosto v pořádku selhat mnohokrát, protože potom si uvědomíme, co máme a co nemáme dělat. A také dokážeme rozlišit, co je možné a co není, a potom, někdy, jak z nemožného udělat možné. V tomto prostředí můžeme rozkvétat všichni – ti, kteří se věnují venture kapitálu, ti, kdo zakládají firmy, i podnikatelé.

Priya Tandonová Tenacity Global Group, Inc., zakladatelka, generální ředitelka (CEO) pro oblast Indie Investorka, "neviditelná" sestra Nandini Tandonové

HN: Prosadit se v Silicon Valley ovšem určitě vyžaduje nejen schopnost selhat...

Priya Tandonová: Ano, je tady ještě další důvod, proč je Silicon Valley jedinečné. Věříme, že dobré vzdělání je určitě důležité. Ale není to alfa a omega. Nespoléháme pouze na něj, na jeho formální výsledky. Základem je schopnost přinášet inovace, dívat se na věci jinak. Vymyslet něco, co nikdy předtím neexistovalo. A potom najít cestu, jak to uvést do reality.

Nandini Tandonová: Pokud chceme vytvářet zisk v Silicon Valley, potom musíme zkombinovat následující: přístup k technologiím, inovativní myšlení, ochotu riskovat, což také znamená ochotu selhat a začít od začátku, a samozřejmě přístup ke kapitálu. Pokud to smícháme všechno dohromady v kombinaci s usilovnou prací a absolutním soustředěním na danou věc, dostaneme sílu, která nám dovolí uspět. Takže abych odpověděla na vaši otázku, každý jednotlivý prvek je velmi důležitý, fungují ale pouze dohromady jako celek. Jde o ucelený ekosystém.

HN: Kdy a proč jste se rozhodly zaměřit na firmy založené a řízené ženami?

Nandini Tandonová: Za prvé i v Americe, natož na světě je jen málo žen, které něco takového dělají. Vlastně i pro nás je to výzva, být úspěšné v oblasti venture kapitálu, investic. Také víme, že ani v technologiích se nevyskytuje mnoho žen, stejně jako jich mnoho nenajdeme na vysokých manažerských pozicích. Také je jen málo žen, které dokážou získat dostatečnou finanční podporu. Když si dáte všechny tyhle věci dohromady, potom je vám jasné, že ženy, které uspěly v technologické či manažerské oblasti, musely pracovat podstatně usilovněji a tvrději než muži.

Priya Tandonová: Víte, maminka nám stále říkala, že jsme schopné dělat všechno naprosto rovnocenně jako jakýkoliv muž. Tedy že cokoliv, co může udělat muž, může udělat i žena. Většina z nás bohužel vyrůstá v prostředí, které věří, že nejsme schopné dosáhnout toho co muži. Vychovávají nás tak, abychom uvěřily, že nejsme tak dobré. Přitom jako ženy máme naopak něco navíc, máme šestý smysl, máme jiné instinkty, jsme nositelkami emoční inteligence. Příroda nám nadělila "multitasking", schopnost dělat několik věcí současně. To vše nám umožňuje, abychom byly dokonce mocnější než muži. A musíme se to naučit využívat. Rozhodly jsme se podporovat ženy podnikatelky, protože věříme, že ženy, které se rozhodly prosadit, musí spolupracovat. A musí uzavřít nepsanou dohodu, že se budou navzájem podporovat. A navíc, a to musím také dodat, je to samozřejmě také dobrý byznys.

HN: Jak moc je těžké se prosadit nyní oproti minulosti?

Priya Tandonová: Prosadit se v mužském světě není a nikdy nebylo jednoduché. Ale protože jsme ženy, přistupujeme k věcem jinak. Když to nejde jedním způsobem, zkoušíme to udělat jinak.

Nandini Tandonová: Také vidíme, že se věci postupem času mění k lepšímu. Podívejte se, nyní probíhá diskuse o tom, jak ženy podporovat v podnikání. Před dvaceti lety bylo nemyslitelné, aby žena samostatně podnikala. Mohly mít vzdělání, tituly a stejně to nešlo. A to se nyní naštěstí mění v celém světě. Jde o změnu myšlení a tu nejde udělat hned.

HN: Rozhovor děláme v Indii. Vy máte indické kořeny a váš fond zde investuje. Proč právě tady, a ne třeba v Evropě?

Nandini Tandonová: Vybraly jsme Indii z mnoha důvodů. Za prvé proto, že za chvíli se bude jednat o největší ekonomiku světa, co se týká populace. Dokonce i když se díváme jenom na střední třídu, bude záhy ta v Indii větší než v Americe. Za druhé, Indie má mladou demografickou strukturu. Průměrný věk v Indii je pod 35 let. Tito lidé jsou velmi aktivní. A konečně tu nejdůležitější roli sehrál premiér Naréndra Módí, který otevřel Indii světu, zahraničním investorům.

Priya Tandonová: Pro nás je důležité, že klade důraz na vzdělání, na zdroje, na přístup k penězům. Pocházíme z prostředí, kde jsou hlavní hybnou silou inovace. A Módí je dělá. Proto jsme usoudily, že nastal čas k návratu. Alespoň z hlediska investic. To samé ale platí i pro celý zbytek světa. Když se rozhodujeme, v jaké zemi investovat, posuzujeme, co dokáže nabídnout. Pokud máme pocit, že se země, respektive její politici, snaží potírat korupci, že nabízí lidem přístup k dobrému vzdělání a přátelské prostředí investorům, potom stojí za úvahu. Jde jen o to, aby ve vedení zemí byli ti, kteří tomu skutečně věří, a nejen o tom poutavě hovoří.