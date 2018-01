Washington hodlá přesunout svou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma do konce roku 2019. V projevu k izraelskému parlamentu to v pondělí podle agentury Reuters oznámil americký viceprezident Mike Pence.

"V nadcházejících týdnech naše administrativa učiní kroky, které povedou k plánovanému otevření americké ambasády v Jeruzalémě před koncem nadcházejícího roku," řekl Pence. "Jeruzalém je hlavní město Izraele, a prezident Donald Trump tak pověřil americké ministerstvo zahraničí, aby se začalo připravovat na přesunutí naší ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma," dodal, aniž by upřesnil konkrétní datum otevření zastupitelského úřadu.

Pence zároveň vyzval Palestince, aby se vrátili k mírovým rozhovorům s Izraelem. Palestinská samospráva se v reakci na Trumpovo rozhodnutí uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele rozhodla Pencovu návštěvu bojkotovat a oznámila, že USA svým rozhodnutím dokázaly, že nemohou hrát roli nestranného zprostředkovatele.

Arabští zákonodárci v izraelském parlamentu museli být vykázáni, protože Pence na začátku jeho projevu provokovali. Hlavní arabská strana před jeho projevem informovala, že jej bude bojkotovat.

"Mír je možný pouze skrze dialog," řekl Pence s tím, že USA nikdy neučiní krok, který by byl pro Izrael bezpečnostní hrozbou.

Na okupovaném Západním břehu Jordánu se mezitím konaly protesty proti Pencově návštěvě.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu americkému viceprezidentovi poděkoval za to, že USA šíří "pravdu" a podporují Izrael v OSN. Ve svém projevu mluvil střídavě anglicky a hebrejsky a řekl, že Spojené státy a Izrael mají "společný osud". Rozhodnutí o Jeruzalémě se zapíše do dějin jako jedno z nejdůležitějších v izraelské historii, dodal.

Jeruzalém je nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinci chtějí jako svou metropoli převážně arabsky mluvící východní část města, kterou Izrael anektoval v roce 1967 bez souhlasu mezinárodního společenství. Izraelská vláda považuje Jeruzalém za nedělitelné hlavního město židovského státu.

Abbás vyzval země EU k rychlému uznání palestinského státu

Naopak k rychlému uznání palestinského státu v pondělí země Evropské unie vyzval v Bruselu šéf palestinské samosprávy Mahmúd Abbás. Před jednáním s ministry zahraničí osmadvacítky zdůraznil, že takový krok by "otevřel dveře míru" a pomohl Palestincům udržet si naději, že se míru skutečně dočkají.

"Evropskou unii vnímáme jako skutečného partnera a přítele," prohlásil Abbás s tím, že mezi uznáním Palestiny a obnovou mírových rozhovorů není žádný rozpor.

Šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová ujistila Abbáse o pokračující podpoře ze strany unie, a to včetně podpory finanční.