Severní Korea údajně v rozporu se sankcemi OSN loni vyvážela do Ruska uhlí, které pak bylo dodáváno do Jižní Koreje a Japonska. Agentuře Reuters to řekly tři zdroje z tajných služeb západoevropských zemí. Ruské velvyslanectví v KLDR v reakci na zprávu popřelo, že by Moskva tímto způsobem sankce porušovala. Sankce na Pchjongjang uvalila Rada bezpečnosti OSN kvůli jeho pokračujícím jaderným a raketovým zbrojním programům.

"Ta informace je nepravdivá," uvedla ruská agentura Interfax s odvoláním na nejmenovaného představitele ruské ambasády. "Rusko nekupuje uhlí od Severní Koreje a není tranzitním bodem pro dodávky uhlí do třetích zemí," dodal činitel.

Rada bezpečnosti OSN zakázala Severní Koreji export uhlí loni 5. srpna. Cílem nových, přísnějších sankcí bylo odříznout režim severokorejského diktátora Kim Čong-una od důležitých devizových zdrojů, které Pchjongjang potřebuje na rozvoj svých zbrojních programů.

Podle zdrojů agentury Reuters ale Severní Korea po tomto datu nejméně třikrát vypravila dodávku uhlí do ruských přístavů Nachodka, který se nachází asi 85 kilometrů východně od ruského města Vladivostok, a Cholmsk, který leží na ruském tichomořském ostrově Sachalin. Tam bylo palivo podle agenturních zdrojů přeloženo na lodě, které je pak odvezly do Jižní Koreje a Japonska.

Jiný západní zdroj z oboru lodní dopravy nezávisle na tom uvedl, že některé z těchto dodávek uhlí dorazily do Japonska a Jižní Koreje loni v říjnu. Obchod se severokorejským uhlím přes Rusko potvrdil i bezpečnostní zdroj z OSN, přičemž prohlásil, že tyto aktivity dál pokračují.

"Ruský přístav Nachodka se stává překladištěm severokorejského uhlí," řekl pod podmínkou zachování anonymity jeden z evropských bezpečnostních zdrojů.

Jedna z lodí, a sice plavidlo Jian Fu registrované v Palau, podle Reuters vyplula se 17 415 tunami uhlí ze severokorejského přístavu Nampcho do ruské Nachodky v srpnu. V období od srpna do září také nejméně dvě lodě mířící ze severokorejských přístavů Wonsan a Tean vyložily uhlí v ruském přístavu Cholmsk. Jedna z lodí přitom dopravila 15 542 tun a druhá 10 068 tun uhlí.

Ruská mise při OSN 3. listopadu informovala Radu bezpečnosti OSN, že severokorejské sankce dodržuje. Podle dvou právníků specializujících se na oblast sankcí zmiňované obchody s uhlím pravděpodobně porušování sankcí představují.

"Na základě zmíněných skutečností se zdá, že zúčastněné strany porušily sankce Rady bezpečnosti OSN," řekl Matthew Oresman, který spolupracuje s právnickou společností Pillsbury Winthrop Shaw Pittman. Ta poskytuje poradenské služby firmám ohledně sankcí.

Reuters uvedl, že nemůže nezávisle ověřit, zda uhlí vyložené v ruských docích bylo totéž, co putovalo do Jižní Koreje a Japonska.