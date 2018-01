Na možný ruský útok falešnými zprávami, které by mohly ovlivnit prezidentské volby, se už od září chystají finské úřady. Finové jdou k urnám v neděli, den poté, co svého prezidenta zvolí Češi. A v duchu své tradice silné a odolné společnosti ve Finsku "fake news" obavy na rozdíl od Česka nevyvolávají.

Současná hlava státu Sauli Niinistö se ve volbách utká se sedmi dalšími kandidáty. Kandidáti zatím žádným útokům nečelí a Finové ignorují dezinformační zprávy. Ministerstvo obrany už v září loňského roku uspořádalo pro politiky konferenci o hrozbách, kterým budou pravděpodobně stále častěji čelit, a o tom, jak se bránit různým kybernetickým útokům.

Volební týmy se tak při letošní kampani soustředily na kyberbepečnost více než dřív. "Vždycky když píšu e-maily, snažím se v nich držet jazyk za zuby. V případě útoků hackerů se totiž mohou další den objevit v novinách," říká Riikka Kämppiová, šéfka kampaně prezidentského kandidáta Pekky Haavista ze Strany Zelených. Haavisto se stal obětí kybernetického útoku při minulých volbách, kdy hackeři napadli jeho webové stránky. Dodnes se neví, kdo za útokem stál.

Bezpečnostní výbor, který spolupracuje s ministerstvem obrany a skládá se z bezpečnostních expertů, také v říjnu vydal dokument, ve kterém seznamuje veřejnost se způsoby, které by mohlo k ovlivnění voleb použít Rusko. Zpráva, o které informoval deník Helsingin Sanomat, obsahuje devět hlavních nástrojů, mezi které patří kybernetické útoky, šíření dezinformací skrze média a sociální sítě, protěžování kandidátů vstřícnějších k Rusku a naopak začerňování těch, kteří se přiklánějí více na západ nebo k členství v NATO.

Ve Finsku se snahy o fake news objevují, Finy ale příliš nezajímají. Dezinformace se například snaží šířit známý proruský politický aktivista Johan Bäckman, který na Facebooku píše třeba i o tom, že se americká televizní stanice CNN za peníze finských daňový poplatníků snaží šířit falešné zprávy, které mají zvýšit oblibu NATO. Takové zprávy nebo například i výzvy k tomu, aby lidé volili proti současnému prezidentu Niinistövi, ale mají minimální dosah. Pro Bäckmana je úspěch, když jeho příspěvek dostane deset lajků.

V zemi fungují také dezinformační webové stránky. Nejznámější z nich, a prakticky jediné, o kterých píší tradiční média, jsou stránky MVlehti.net a oikeamedia.com (v překladu Správné medium). Oba weby jsou označovány za dezinformační, protiuprchlické a protievropské a nyní v době vrcholící předvolební kampaně viditelně protěžují ty kandidáty, kteří vystupují proti imigraci, především Lauru Huhtisaariovou, kandidátku nacionalistické a euroskeptické Strany Finů. Stránky také obviňují finská veřejnoprávní média z cenzury, která má právě protievropské kandidáty poškozovat.

Ale ani jejich dosah není příliš velký. Většina článků webu MVlehti se nedočká ani stovky lajků, komentářů či sdílení na sociálních sítích, výjimečně se počet reakcí vyšplhá přes dvě stě. Na příspěvky serveru oikeamedia.com reagují jednotky, maximálně desítky facebookových uživatelů.

V Česku podle měření serveru Aktuálně.cz jednotlivé články dezinformačních webů dosahují i tisíců interakcí a každé tři sekundy nějaký článek nasdílí, okomentuje nebo olajkuje jeden člověk.

Alternativní média obecně nemají ve Finsku oblibu. Většina obyvatel stále čte tištěná média a 80 procent Finů je podle průzkumu IRO Research považuje za důvěryhodná. Největší oblibu má tradiční deník Helsingin Sanomat, jehož denní náklad je zhruba 252 tisíc výtisků, jen papírovou verzi čte v 5,5milionovém Finsku přes 620 tisíc lidí. Pro srovnání, náklad nejčtenějšího deníku Blesk je v Česku, kde žije téměř dvakrát tolik lidí, necelých 260 tisíc, denní náklad druhé nejčtenější Mladé fronty DNES je přes 140 tisíc.

Mezi Finy důvěra v tradiční média navíc stále stoupá s tím, že jsou dnes dostupnější i na internetu. Tři čtvrtiny Finů důvěřuje zpravodajství na veřejnoprávní stanici Yle. Zprávám, se kterými se lze setkat na sociálních sítích jako je Facebook nebo Twitter, věří jen zhruba dvě procenta Finů.

Finsko předchází šíření dezinformací vzděláváním

Na internetu už se v době rozjeté prezidentské kampaně začaly vyskytovat pokusy o dezinformace. Například na facebookové stránce Vaalit 2018, kterou ale sledují jen něco přes tři desítky lidí, se objevily zprávy o zločinecké historii prezidenta Niinistä, o špatném hospodaření, podvodech a zpronevěrách. Stránky jsou kritické i ke kandidátovi ze Strany Zelených Haavistovi, který je v průzkumech se zhruba čtrnáctiprocentní podporou na druhém místě. Niinistö měl podle posledního průzkumu pro Yle zhruba 65procentní podporu.

Fake news, které se dosud objevily, jsou ale podle analytiků příliš nepravděpodobné, není jim proto věnována velká pozornost a lidé je nesdílí. Tradiční média navíc tyto zprávy vzápětí vyvrátila.

Bezpečnostní výbor se ale podle vydané zprávy o hrozbách ze strany Ruska bojí, že by cílem nemusely být jen volby. Rusko se bude snažit názorově rozdělit národ, vzbudit nedůvěru ve společnosti a ovlivnit diskuzi například o protiruských sankcích, členství v NATO nebo setrvání v Evropské unii. Podle zjištění HS dává Rusko na vytváření a šíření dezinformací v Evropě více než miliardu eur ročně.

Experti z výboru mezi hrozbami také zmiňují jméno staronového ruského velvyslance v Helsinkách Pavla Kuzněcova. "Kuzněcov už má nejspíš ve Finsku síť kontaktů, a nyní se ji pokusí znovu aktivovat. To je velmi užitečné při šíření vlivu," píše se také ve zprávě. Kuzněcov ve Finsku působil už v 80. letech, v dobách Sovětského svazu.

V zemi se instituce snaží ovlivňování předejít vzděláváním a informovaností. Dva ze tří Finů si podle průzkumů Yle uvědomují, že se na internetu objevují zkreslující nebo nepravdivé zprávy. Lidé jsou tak při získávání informací opatrnější a kritičtější.

"Vzdělání je důležitá součást bezpečnostní práce při předcházení šíření dezinformací," řekl pro HS kandidát Matti Vanhanen. "Pokud v zemi povedeme otevřenou diskuzi o vnější politice a bezpečnostních problémech, bude těžké naše záležitosti ovlivnit," věří kandidátka Merja Kyllönenová.

Prezident Niinistö už v roce 2015 vystoupil s tím, že Finsku hrozí možná informační válka. Snaží se proto co nejlépe informovat o možné existenci fake news, a uvádět zprávy na pravou míru. Napříč populací se snaží vzbudit kritické myšlení pomocí vzdělávání. Už na nižších stupních učitelé také často v hodinách pracují s médii.

Niinistö nevěří, že by se podařilo finské volby nakonec ovlivnit, přestože si je vědom, že snahy zasáhnout existují. Jeho volební tým je na šíření lživých informací a případné kybernetické útoky dobře připraven.

Kandidát Paavo Väyrynen si naopak myslí, že vliv například Ruska může mít velký dopad. Zároveň si ale nemyslí, že Moskva je jediná, která by chtěla ovlivnit mínění v zemi. "Vliv Ruska na finské záležitosti je srovnatelný s vlivem přicházejícím ze západu," řekl Väyrynen.

Pozornost Ruska přitahuje případné členství Finska v NATO

Snahy o ovlivňování názorů se ve Finsku v minulosti objevily, souvisely především s možným členstvím země v Severoatlantické alianci. I tato zkušenost může být důvodem strachu z Ruska, protože NATO je jedním z témat prezidentských voleb.

Ruský velvyslanec v Helsinkách Kuzněcov v rozhovoru pro Ilta-sanomat varoval, že diskuze o členství Finska v NATO automaticky vyvolá odpor Ruska. "Přiblížení vojenské aliance k ruským hranicím nás donutí k protireakci. Možná jsou státy, které NATO potřebují, ale Finsko to není," uvedl Kuzněcov. Poukázal také na to, že většina Finů by do NATO vstoupit nechtěla. "Já takový názor podporuji a doufám, že moudrost zvítězí," řekl.

Právě diskuze o NATO přitahuje nejvíce ruské pozornosti. V době průzkumů mezi obyvateli se na twitteru během půl roku objevily stovky rusky psaných tweetů zmiňující Finsko a NATO, z nichž jen 15 procent psali lidé. Zbytek pocházel z účtů ovládaných roboty. Poukazovaly především na nízké množství Finů, kteří si členství v NATO přejí. Proti bylo na začátku letošního roku 51 procent obyvatel, pro pouze 21 procent. Zbytek není rozhodnut. Vyplývá to z průzkumu Yle.

Roboti na twitteru také zmiňovali, že podpora vstupu do NATO klesá, přitom v roce 2013 si členství přálo 17 procent obyvatel a 63 procent bylo proti.

Finsko má ale k NATO stále blíž. Na podzim letošního roku byla v Helsinkách otevřena pobočka centra hybridních hrozeb. Země se tak nyní aktivně podílí na spolupráci Severoatlantické aliance a Evropské unie v boji proti teroristickým útokům ale i informační válce, kterou vede Rusko.

Ruský diplomat Kuzněcov na dotaz Ilta-sanonat řekl, že Rusko ještě nezaujalo postoj k této spolupráci Finska s NATO. "Budeme hlavně sledovat, jestli se helsinská pobočka nestane ‘řídící kanceláří’ aliance," řekl Kuzněcov.

Postoj k Severoatlantické alianci je také důležitým předvolebním tématem. Například současný prezident Niinistö, který kandiduje na druhé volební období, se vyjádření určitého postoje ke vstupu dlouho vyhýbal, nakonec uvedl, že členství by prozatím nezvažoval, ale do budoucnosti ho nevylučuje. Jeho postoj by mohlo například ovlivnit členství Švédska nebo změna vztahu země k jiným státům. Právě Niinistö ale pomáhal společně s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbegrem otevřít pobočku centra hybridních hrozeb v Helsinkách.

Po celou dobu své existence se Finsko sousední velmoci obávalo. V minulosti často muselo volit politiku ústupků vůči Rusku, kdy se radši příliš nepřibližovalo západu. Opatrné vždy také bylo právě v otázce vstupu do Severoatlantické aliance.