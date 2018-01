Jen máloco z české politiky se dá srovnávat s německou. Ale prezidentský duel České televize před druhým kolem byl lepší než co měla Angela Merkelová a Martin Schulz loni v Německu, hlavně díky moderátorce, domnívá se Hans-Jörg Schmidt, dlouholetý český zpravodaj německého listu Die Welt a dalších německojazyčných médií. "To byl neskutečný zážitek," řekl na otázku, co ho v posledních dnech v souvislosti s českými prezidentskými volbami nejvíce zaujalo.

Téma imigrantů a hlavně způsob, jakým ho Miloš Zeman použil na billboardech ve spojení se slovem "stop" (Stop Drahošovi, stop imigrantům), Schmidt srovnal s německou otázkou, kterou v posledních dnech kampaně vytáhl Zeman před pěti lety na Karla Schwarzenberga. "Čekal jsem něco takového a podle mě to bylo rozhodující, protože Drahoš podepsal onu výzvu vědců proti nenávisti," řekl Schmidt.

Prezident má obecně v Česku podle něj dost velký vliv na to, co si lidé myslí a lidé ho velmi citlivě vnímají. Žádné jiné téma Čechy prý nevytáčí tolik jako migrace – a Zeman v závěru vsadil na to, že v tomto tématu Drahoše pořádně vykoupe. Je to podle Schmidta věc, kterou nechce celý národ a Zeman čekal na skulinku, kterou by mohl proti Drahošovi použít – a plakáty se sloganem svazujícím Drahoše a imigraci a třeba i fotografie s kancléřkou Merkelovou z jiné příležitosti, ale daná do souvislosti s imigrací, bylo přesně ono. "To by se v Německu stát nemohlo, protože to není fér," řekl Schmidt.

Pro Zemana bylo podle německého zpravodaje důležité, že se v debatě České televize choval vlastně nestandardně – jako státník – a měl pravdu v tom, že Drahoš je v politice amatérem. "Lidé si pak řekli, že nechtějí žádnou změnu, že vědí, co je se Zemanem čeká," řekl Schmidt. "Zeman pro ně byl zárukou, že se nic nezmění, zatímco u Drahoše si nebyli jisti, co by je čekalo právě kvůli tomu, že je nováčkem."

A vážně mínil i další poznámku o důležitém rysu, který odlišuje českou politiku od německé. "Češi mají větší smysl pro humor než Němci. Češi chtějí, aby politik byl i zábavný. Zeman je zárukou vtipů a zábavy, Drahoš znamená nudu. A Češi měli obavu, že by o takového vtipálka přišli. Myslím to opravdu vážně," řekl Schmidt.

Češi změnu nechtějí podle Schmidta i proto, že nyní prožívají dobré hospodářské časy a chtějí, aby to tak zůstalo. "V Německu by Zeman s Klausem byli vynikajícími lídry Alternativy pro Německo," řekl Schmidt, pokud by chtěl hledat nějaké další paralely s německou politikou.

Pro Německo se po českých volbách podle Schmidta nic nemění. Němci vědí, že výkonné pravomoci má premiér a prezident je něco jako "republikánský monarcha". "V Německu ho nikdo nebere vážně a to se nezmění," řekl Schmidt, podle nějž pro média jsou zprávy o českém prezidentovi spíš do rubriky zajímavostí než politiky.

Během předchozích pěti let ve funkci byl Zeman v Německu jednou. "Němci jsou pro Čechy důležitější než opačně, samozřejmě. Víme, že země dobře funguje, hlavně hospodářsky, obchod také. A to všechno funguje dobře dlouho, na čemž se ani teď nic nezmění," tvrdí Hans-Jörg Schmidt.