Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) jede do Bruselu na jednání s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem s jasným vzkazem. Česko podle něj nikdy nedá souhlas se zavedením dalších povinných kvót na přijímání uprchlíků.

"Českým občanům dokážu vysvětlit všechno, ale systém povinných kvót nikoliv. Pokud budeme opět přehlasováni, tak to proevropské politiky a politické strany v Česku dostane do vážného nebezpečí," řekne podle dokumentů, které mají HN k dispozici, Babiš Junckerovi na večerní schůzce v sídle Evropské komise.

A nejen to: Babiš chce Junckera varovat, že opětovné přehlasování by mohlo v krajním případě způsobit vystoupení Česka z unie. "Obávám se, že to může otevřít dveře populistům, kteří usilují o referendum o vystoupení z EU," prohlásí český premiér. Před odletem do Bruselu premiér novinářům řekl, že případné přehlasování Česka v otázce kvót by považoval za "absolutně nepřijatelné a nepochopitelné".

Česko v roce 2015 nedokázalo sehnat dost spojenců a ostatní země Evropské unie ho přehlasovaly ohledně návrhu na zavedení jednorázových dočasných kvót.

Evropská komise následně přišla s návrhem na stálé kvóty. Platily by pouze ve výjimečných případech, kdy by některou zemi EU zasáhla mimořádně silná migrační vlna. V rámci kvót by se nepřerozdělovali ekonomičtí migranti, ale jen skuteční uprchlíci, kteří ze svých zemí odešli kvůli válce nebo jiným vážným hrozbám. Země, do které by byli na základě kvót posláni, by pak posuzovala jejich žádost o azyl.

Jak HN zjistily, jako dar chtěl Babiš Junckerovi na jejich první oficiální schůzce původně věnovat lahev koňaku značky Monnet, což je rodinná firma, ve které pracoval i Jean Monnet, jeden z otců zakladatelů evropské integrace. Koňak patří mezi Junckerovy oblíbené nápoje.

"Ten koňak nevezu," řekl ale nakonec Babiš bez dalších podrobností před odletem.

Babiš jinak hodlá Junckera ujistit, že není populista, jak ho někdy označují ostatní politici a média. "Chci silnou unii a proevropské Česko," zdůrazní premiér, který v rámci nedávné předvolební kampaně v Česku EU silně kritizoval. Od té doby ale opakuje, že je jednoznačně proevropský.

Zároveň předsedu Evropské komise vyzve, aby mu pomohl – nejlepším receptem na to, jak v Česku zlepšit nálady vůči EU by podle Babiše bylo to, kdyby myšlenka povinných uprchlických kvót padla.

Lídři zemí EU se loni v říjnu domluvili, že ohledně návrhu reformy azylové a migrační politiky, jejíž součástí jsou i povinné kvóty, by se státy unie měly dohodnout jednomyslně. Tato domluva ale není právně závazná – podle pravidel je o kvótách možné opět hlasovat. Česko tak musí mezi ostatními státy získat dost spojenců na to, aby mohlo kvóty případně zablokovat.

Diplomaté oslovení HN zdůrazňují, že Česko by mělo přijít s nabídkou nějakého kompromisu, aby dalo najevo, že je ohledně migrace konstruktivní a nepatří mezi státy, které umí na vše jen říkat "ne". Prý ale bude jen těžko stačit to, s čím jede Babiš za Junckerem, tedy zdůrazňování, že Česko sice odmítá přijímat uprchlíky, ale pomáhá například finančně. Například nizozemský premiér Mark Rutte, kterého Babiš jinak označuje za svého spojence, tuto argumentaci už v prosinci označil za "nestoudnou".

Narážel tak i na fakt, že Česko, Polsko a Maďarsko čelí ze strany Evropské komise žalobě u Soudního dvora EU, protože odmítají naplňovat kvóty přijaté v roce 2015, přestože se staly platným právem. V případě odsouzení Praze hrozí vysoká pokuta zhruba ve výši desítek milionů eur.

Podle diplomatů oslovených HN by se Česko této žaloby mohlo jednoduše zbavit, pokud by vláda nabídla, že na základě starých kvót z Itálie nebo Řecka převezme několik málo žadatelů o azyl.

Podobně postupuje například Slovensko, které podle kvót přijalo jen nepatrně víc běženců než Česko, ale žádné žalobě nečelí.

Babiš se v Bruselu podle informací HN Junckera zeptá, co by měl udělat, aby komise žalobu stáhla. Sami čeští diplomaté připouštějí, že Juncker premiéra nejspíš vyzve k symbolickému gestu, k nabídce přijetí malého počtu skutečných uprchlíků.

Babiš ale takový postup až dosud opakovaně vylučoval. Lidé z jeho okolí tvrdí, že dokud nebude jeho budoucí vláda, nebo vláda vedená jiným představitelem hnutí ANO, mít důvěru Poslanecké sněmovny, netroufne si ohledně migrace k žádným kompromisům.

S Junckerem bude Babiš v Bruselu jednat i o dalších tématech, jako je budoucí evropský rozpočet a evropské dotace pro chudší země, jako je Česko. Budou se bavit taky o budoucím institucionálním uspořádání EU.