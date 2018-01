Americká společnost Facebook bude na své sociální síti upřednostňovat lokální zprávy. Novinka se okamžitě spouští ve Spojených státech a v průběhu roku se rozšíří do více zemí, napsal na svém facebookovém účtu zakladatel a šéf firmy Mark Zuckerberg. Jde o součást snahy zapojovat lidi do života jejich komunity, uvedl v rozhovoru pro The Selma Times-Journal uveřejněném v pondělí, z něhož cituje agentura AP.

Pokud tedy uživatel sleduje místního vydavatele novin nebo bude některý z jeho přátel sdílet místní zprávu, zobrazí se v novinkovém kanálu News Feed výše, citovala Zuckerberga agentura Reuters. Že si na Facebooku chtějí přečíst více zpráv z místních zdrojů, Zuckerbergovi na jeho cestě, kterou se ženou podnikl napříč Spojenými státy, prý opakovali lidé v obcích nejrůznější velikosti.

Četné výzkumy přitom prokázaly, že lidé, kteří čtou zprávy o dění ve své obci, se v ní také více angažují a mají větší snahu ji zlepšovat, řekl listu Zuckerberg.

Facebook na svém webu po kritice, že jeho algoritmy upřednostňují zavádějící zprávy a dezinformace, provedl řadu změn. Novinkový kanál News Feed, který uživatelům poskytuje přísun novinek od "přátel" nebo ze zvolených webových stránek, nově upřednostňuje zprávy sdílené přáteli a rodinou. Nižší je také podíl reklamy.

Krok vyvolal obavy investorů. Ti se domnívají, že lidé tak budou na Facebooku trávit méně času, připomněla agentura Reuters.

