Bratr severokorejského vůdce Kim Čong-una se čtyři dny předtím, než byl zavražděn na letišti v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru, setkal s blíže neupřesněným Američanem korejského původu. U malajsijského soudu to řekl policejní vyšetřovatel. Japonský list Asahi Šimbun již dříve uvedl, že Kim Čong-nam, který žil v exilu v Macau a byl kritický k režimu v KLDR, se před svou smrtí setkal s agentem americké rozvědky.

V Malajsii od pondělí pokračuje soudní proces se dvěma ženami původem z Indonésie a Vietnamu, které bratrovi severokorejského diktátora nastříkaly loni 13. února na mezinárodním letišti v Kuala Lumpuru na obličej zakázanou bojovou látku VX. Ze zosnování vraždy Kim Čong-nama jsou podezřelé severokorejské tajné služby. Pchjongjang jakýkoliv podíl na vraždě odmítá.

Obě obviněné tvrdí, že jsou nevinné. Prý byly oklamány a myslely si, že jde o žert natáčený skrytou kamerou. Malajsijská policie je přesvědčena, že ženy dobře věděly, co provádějí. V případě, že budou usvědčeny, hrozí dotyčným trest smrti. Právník Indonésanky Siti Aisyahové v úterý před soudem prohlásil, že jeho klientka byla najata malajsijským taxikářem, aby se účastnila japonské show se skrytou kamerou.

Policejní vyšetřovatel Wan Azirul Nizam v pondělí soudu řekl, že Kim Čong-nam přiletěl loni 6. února z Macaa do Kuala Lumpuru a o dva dny později se vydal na malajsijský turistický ostrov Langkawi. Tam se 9. února v hotelu sešel s Američanem korejského původu. Identitu muže ale vyšetřovatel nezná.

Potvrdil nicméně, že Kim Čong-nam měl ve svém zavazadle v době svého zavraždění 138 tisíc dolarů v hotovosti. Jestli peníze se schůzkou na ostrově Langkawi nějak souvisely, se neví.

Wan Azirul před soudem odpovídal na dotaz obhájce Indonésanky, který se zeptal, jestli může potvrdit zprávu japonského deníku Asahi Šimbun, že se Kim sešel na Langkawi s agentem

amerických tajných služeb působícím v Bangkoku.

Vyšetřovatel Wan Azirul u soudu rovněž upozornil, že notebook Kim Čong-nama byl naposledy zapnutý právě 9. února a do počítače byla opakovaně vsunuta paměťová karta.

Tu ovšem policisté nenašli.

"Víme, že Kim Čong-nam v minulosti mluvil s agenty jihokorejské rozvědky, takže by nebylo překvapením, kdyby mluvil také s Američany," prohlásil japonský analytik Tošimicu Šigemura, expert na rodinu severokorejského diktátora. Podle Šigemury by Kim Čong-nam v případě, že by někomu poskytl informace o režimu v Pchjongjangu, jistě za to na oplátku žádal peníze.

"Američané chtějí veškeré tajné informace, které mohou získat o Kim Čong-unovi, aby věděli, jak silnou má mocenskou základnu, jestli čelí nějakému vnitřnímu odporu, které osobnosti získávají v KLDR vliv a čí vliv naopak slábne. Také se neustále snaží zjistit, jestli je Kim ochoten o některých otázkách jednat, v čem je neoblomný a jak moc je nebezpečný. Nejvíc je ale zajímá, jestli se v KLDR nešíří nějaké zvěsti o možném převratu," podotkl Šigemura.

Indonésanka a Vietnamka jsou jedinými podezřelými, kteří byli v případu zadrženi. Obvinění čelí ještě čtyři Severokorejci, kteří se krátce před atentátem se ženami sešli. Ti ale bezprostředně po vraždě z Malajsie uprchli.

Obhájce Indonésanky řekl, že vražda měla pravděpodobně politický motiv. Policejní svědek například vypověděl, že auto, kterým jeli podezřelí Severokorejci v den vraždy na letiště, patřilo severokorejskému velvyslanectví. Odlet čtveřice zprostředkoval prý úředník z ambasády.

Kim Čong-nam byl bratr vůdce KLDR Kim Čong-una. Jejich společným otcem byl bývalý severokorejský prezident Kim Čong-il, matky měli odlišné.

Kim Čong-nam žil řadu let se svou rodinou v dobrovolném exilu v Macau a vyjadřoval se kriticky na adresu severokorejského diktátorského režimu.