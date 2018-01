Pozvánky na poselství o stavu unie, které ve středu brzy ráno v Kongresu USA přednese prezident Donald Trump, musely být kvůli tiskové chybě narychlo přetištěny. Na řádění šotka upozornilo také několik zákonodárců včetně republikánského senátora Marka Rubia.

Chyba na pozvánce pro veřejnost byla přímo v pojmenování projevu. V angličtině se stav unie uvádí jako State of the Union, místo správného Union ale bylo na lístku vytištěno chybné Uniom.

Překlep vyvolal na Twitteru pobavení a někteří uživatelé spekulovali, zda se během Trumpova projevu nebude podávat covfefe. Naráželi tím na patvar, který Trump loni v květnu napsal v očividně nedokončeném tweetu. Lidé tehdy s pobavením spekulovali, co asi Trump výrazem myslel.

Dear @realDonaldTrump thanks so much for the invite, I covfefe that I will be attending your State of the Uniom Address. Looking foreword to it pic.twitter.com/OKffnuouKz