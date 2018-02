Columbia je ztracená a nikdo nepřežil, oznámil tehdy prezident George Bush. "Ale cíle, kvůli nimž zahynuli, trvají a naše cesta do vesmíru bude pokračovat."

Následující roky však ukázaly, že to nepůjde tak snadno. Pochmurné souhvězdí putující oblohou od Kalifornie až po Texas zvěstovalo začátek konce jedné velké éry letů do vesmíru.

Konec úspěšné mise

Columbia měla namále už roku 1999, kdy při startu mise STS-93 (dopravila do vesmíru rentgenový teleskop Chandra) došlo k vážné poruše na pravém motoru, kterou sice řídící automatika zvládla, krátce na to ale řídící jednotku jednoho z motorů vyřadil zkrat. Oběžnou dráhu se podařilo dosáhnout jen díky zálohování řídících jednotek. Pozdější analýza prokázala, že posádka byla v ohrožení života jen kvůli šroubu tlačícímu na izolaci jednoho z kabelů.

Space Shuttle Columbia Prázdná hmotnost: 68,5 t Maximální vzletová hmotnost: 109 t Rozpětí křídel: 23,8 m Délka: 37,3 m Výška: 17,3 m Zahájení stavby: 1975 Převzetí na Kennedyho kosmickém středisku: 25. března 1979 První let: 12. dubna 1981 Celkový počet astronautů ve vesmíru: 160 Celkový počet startů: 28 Čas strávený ve vesmíru: 300 dní, 17 hodin Počet oběhů Země: 4 808 Poslední start: 16. ledna 2003 Zánik: 1. února 2003

Poslední mise Columbie měla označení STS 107 a začala startem 16. ledna 2003. K hlavním úkolům patřilo vyzkoušení laboratorního modulu Spacehab, platformy Freestar pro technologické experimenty a některých zařízení pro budovanou Mezinárodní kosmickou stanici. Expedici velel Risk Husband, v posádce byly dvě ženy - Laurel Clark a Kalpana Chawla indického původu, obě jako letové specialistky.

Izraelský člen posádky Ilan Ramon sebou do vesmíru vzal obrázek měsíční krajiny se Zemí v pozadí nakreslený během druhé světové války v terezínském ghettu Petrem Ginzem. Čtrnáctiletý Čech židovského původu byl obdivovatelem Julese Verna, zkoušel psát v jeho stylu a povídky si sám ilustroval. Roku 1944 ho zavraždili nacisté v Osvětimi. Kresba shořela při zániku Columbie, osudný pád ale zázračně přežilo několik stránek z deníku, který si na oběžné dráze psal Ilan Ramon.

Let STS-107 trval bez půl druhé hodiny 16 dní a astronautům se podařilo bezezbytku splnit všechny cíle mise. Loď za tu dobu na oběžné dráze urazila 10,6 milionů kilometrů a od povrchu Země ji dělilo jen pár set kilometrů atmosféry. Poslední záběry z paluby ukazují posádku těšící se domů...

Sestup z oběžné dráhy začal 1. února krátkým zážehem motorů proti směru letu ve výšce 282 nad Indickým oceánem. Loď do té doby letící rychlostí 7,8 kilometrů za vteřinu zpomalila a začala klesat. O půl hodiny později zaznamenalo pozemní řídící středisko ztrátu dat ze senzorů umístěných v levém křídle, zatímco jiné začaly ukazovat dramaticky rostoucí teplotu uvnitř lodi. Výpadků v přenosu dat rychle přibývalo, nakonec se spojení přerušilo úplně - a krátce na to spatřili obyvatelé jihovýchodu USA zářivé meteory kreslící na oblohu dlouhé ohnivé čáry. Desetitisíce úlomků pokryly pás země od Nacogdoches ve východním Texasu až po Louisianu.

Vesmír ledabylost neodpouští

Bezprostřední příčinou katastrofy byl kus pěnové izolace, který se krátce po startu odloupl z hlavní nádrže a poškodil tepelnou ochranu z keramických destiček kryjících náběžnou hrany levého křídla. Na první pohled nic vážného, ve skutečnosti ale jde o jedno z nejvíc namáhaných míst při vstupu do atmosféry. Když se Columbia začala vracet z oběžné dráhy, při brždění o vzduch tudy do nitra lodi pod velkým tlakem pronikaly žhavé plyny, jejichž teplota v tu chvíli dosahuje půldruhého tisíce stupňů. Tomu konstrukce nemohla odolávat a Columbia se začala rozpadat.

Později se ukázalo, že hlavní příčinou tragédie byl pocit, že lety raketoplánů se staly rutinou a zdánlivě drobné problémy je možné přehlížet. Kusy pěny i keramické destičky odpadávaly už při předešlých letech, ale ne na kritických místech, což vedlo k tendenci to přehlížet. Vědělo se i o incidentu při startu Columbie se vědělo, ale odpovědní činitelé NASA nad tím mávli rukou.

Ale ne všichni: někteří technici upozorňovali, že levé křídlo může být poškozené. K dispozici byly i snímky lodě pořízené dalekohledy ze Země, na nichž bylo poškození patrné, NASA však neprojevila zájem.

Agentura na obvinění z ignorace varovných hlasů nejdříve reagovala tvrzením, že astronauty by stejně nešlo dostat na Zemi živé, později však musela oficiálně připustit, že existovaly nejméně dva proveditelné scénáře záchranné výpravy.

Tragédie STS-107 raketoplány na dlouho "uzemnila". Roku 2004 sice došlo k obnovení letů, ale jen kvůli dokončení Mezinárodní kosmické stanice. Poslední mise STS-134 se uskutečnila v dubnu 2011, od té doby USA vlastní pilotované lodě nemá a dokončení rozpracovaných projektů se stále posouvá. Krize začala právě zánikem Columbie: "Nebýt neštěstí Columbie, pravděpodobně bychom na raketoplánech stále létali," řekl Wayne Hale, tehdejší letový ředitel pilotovaných misí v NASA. "V té době jsme uvažovali o tom, že by mohly zůstat v operačním nasazení až do roku 2020."

Roku 2003 Mezinárodní astronomická unie pojmenovala sedm asteroidů jmény členů posádky Columbie. "Budou tu další miliardy let," řekl tehdy Raymond Bambery z organizace JPL patřící pod NASA. "Chtěl bych věřit, že po celé ty věky tu budou lidé, kteří při pohledu na oněch sedm nebeských těles, vzpomenou na mrtvé astronauty."