Arbitrážní soud pro sport (CAS) v Lausanne zrušil kvůli nedostatku důkazů doživotní tresty za doping pro 39 ruských sportovců. Pro jedenáct z nich ale nadále platí, že nesmějí startovat na nadcházejících olympijských hrách v Pchjongčchangu. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zvažuje, že se proti verdiktu CAS odvolá k Nejvyššímu švýcarskému soudu.

Ruští sportovci byli původně potrestáni za dopingové podvody na olympiádě v Soči v roce 2014 a přišli i o dosažené výsledky z domácích her. Arbitráž, na kterou se obrátilo 42 z 43 potrestaných, ve čtvrtek však v 28 případech rozhodla o jejich navrácení do výsledkových listin.

Arbitráž v období od 22. do 27. ledna vyslechla každého z potrestaných sportovců. Před komisí vypovídal také bývalý ředitel moskevské laboratoře Grigorij Rodčenkov, který na státem organizovaný doping upozornil. Vystoupil před ní i Richard McLaren, na základě jehož zprávy MOV sportovce potrestal.

"CAS se jednohlasně shodl, že důkazy předložené MOV neměly v individuálních případech stejnou váhu," uvedla arbitráž v prohlášení. "V 28 případech nebyly dostatečné k potrestání za doping. V jedenácti ano, byl proto potvrzen verdikt MOV, ale s tím rozdílem, že místo doživotních trestů byl sportovcům zakázán pouze start na nejbližších zimních olympijských hrách," dodal.

MOV s rozhodnutím arbitráže nesouhlasí a zvažuje odvolání k nejvyššímu soudu, který může jako jediný verdikt CAS zvrátit. "Na jednu stranu zamítnutí odvolání jedenácti sportovců znovu potvrdilo existenci systematického dopingu v Soči. Na druhou nás mrzí, že CAS to při posuzování dalších 28 případů nevzal v úvahu," uvedl v prohlášení.

"Tento verdikt může mít zásadní dopad na budoucnost boje s dopingem. Až budeme mít k dispozici kompletní dokumentaci k rozhodnutí arbitráže, důkladně ji analyzujeme a zvážíme další postup včetně odvolání k nejvyššímu soudu," přidal.

Rusku by tak měly zůstat zlaté medaile, které v Soči získali běžec na lyžích Alexandr Legkov a skeletonista Alexandr Treťjakov.

"Je to skvělá zpráva, ale už ani nemám síly a emoce se radovat, za ten rok mi došly. Ale jsem šťastný. Co se týče olympiády, tak teď to je na Mezinárodním olympijském výboru, jestli mě pozvou," řekl Treťjakov.

Radost měla i bronzová medailistka ve skeletonu Jelena Nikitinová. "Jsem šťastná, jako kdybych ještě jednou vyhrála tu medaili. Tohle je normální soud a ne nějaká pochybná komise. Tentokrát se mluvilo o faktech a ne o nějakých výmyslech. Žádné důkazy naší viny být ani nemohly," řekla serveru Sport-Express.

Celkem výpravě opět náleží devět ze třinácti původně odebraných cenných kovů. Zpátky naopak Rusové nedostanou dvě zlaté medaile bobistů a zatím ani dvě stříbra biatlonistek.

Soud se totiž zatím nezabýval tresty pro Olgu Zajcevovou, Olgu Viluchinovou a Janu Romanovovovou, jež ukončily kariéru a jejich případy byly odloženy. Pokud by biatlonistky neuspěly s odvoláním, získala by česká štafeta dodatečně bronz. Kromě biatlonistek CAS nejednal ani o případu bobisty Maxima Bělugina, který se proti trestu neodvolal.

Rozhodnutí arbitráže navíc znamená, že 28 omilostněných sportovců může požadovat dodatečnou nominaci na olympiádu v Pchjongčchangu. K tomu však potřebují pozvání od MOV, protože kvůli dopingové aféře byl suspendován Ruský olympijský výbor. Ministr sportu Pavel Kolobkov už prohlásil, že Rusko o dodatečné pozvánky bude usilovat. Nominace navíc už byly uzavřené minulý týden.

"Očekávám, že Mezinárodní olympijský výbor uzná rozhodnutí CAS a bezpodmínečně zajistí ruským sportovcům účast na blížící se olympiádě," prohlásil Kolobkov. "Za poslední rok prožili velmi těžké časy a teď to chtějí hodit za hlavu a dělat to, co mají nejradši - soutěžit ve férovém boji," uvedl.

K rozsudku se vyjádřil i předseda ruského olympijského výboru Alexandr Žukov. "Od začátku jsme trvali na tom, že naši sportovci nebyli zaplateni do žádných dopingových manipulací a jsme šťastni, že soud jim vrátil jejich dobré jméno a medaile," sdělil agentuře Interfax.

Mandát vyšetřovacího panelu Arbitrážního soudu pro sport se ale nevztahoval na obecné podezření z toho, jestli v Soči docházelo k organizovaným manipulacím se vzorky pro dopingovou kontrolu. Soudci posuzovali možnou vinu všech 39 sportovců striktně individuálně.