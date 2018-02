Spolková rada se v pátek jednomyslně vyslovila pro to, aby se na šest let zastavilo státní financování krajně pravicové Národnědemokratické strany Německa (NPD). O návrhu musí rozhodnout německý Ústavní soud, jehož loňský verdikt k takovému kroku otevřel cestu.

Ústavní soud před rokem odmítl NPD zakázat s poukazem na to, že není natolik silná, aby mohla skutečně ohrozit demokratické zřízení Německa. Zároveň ale konstatoval, že NPD, která má nyní jednoho europoslance a několik stovek komunálních zastupitelů, sleduje protiústavní cíle a je jí možné odejmout státní příspěvky.

Loni v létě na verdikt Ústavního soudu v Karlsruhe reagoval německý parlament, který schválil změnu ústavy a souvisejících zákonů. Úpravy směřovaly právě k tomu, aby strany, které cílí na omezení nebo odstranění demokratického pořádku či chtějí ohrozit existenci Spolkové republiky, nedostávaly nadále státní podporu. Do loňska bylo možné připravit o státní finance jen strany, které byly zakázané. O tom, které strany mají protiústavní cíle, nadále rozhoduje Ústavní soud.

A právě na ten se po pátečním rozhodnutí obrátí Spolková rada, která hájí zájmy jednotlivých spolkových zemí. Zastavení financování na příštích šest let se podle ní má týkat i případných nástupnických stran NPD. Ministerská předsedkyně Sárska Annegret Krampová-Karrenbauerová (CDU), která je považována za možnou nástupkyni kancléřky Angely Merkelové, se nechala slyšet, že Německo zůstává svobodnou demokracií, která ale musí být schopná se bránit.

"Nepřátele demokracie nemusí stát financovat. Daňové prostředky pro NPD jsou přímou státní investicí do krajněpravicového štvaní," nechal se už dříve slyšet ministr spravedlnosti Heiko Maas (SPD).

Německé strany dostávají finanční podporu státu mimo jiné, pokud ve volbách do Spolkového sněmu nebo do Evropského parlamentu získají přinejmenším 0,5 procenta hlasů. Nárok mají také, když v zemských volbách získají nejméně jedno procento hlasů. Za každý hlas do čtyř milionů obdržených hlasů pak dostane strana od státu jedno euro, za každý další hlas nad čtyři miliony obdrží 83 centů.

Úspěšné politické strany mají nárok i na další podporu. Dostávají také 45 centů za každé euro příspěvku od straníků nebo poslanců. Celková částka, kterou stát může všem stranám dohromady ročně vyplatit, je limitovaná. Předloni byla horní hranice 160,5 milionu eur (čtyři miliardy korun). NPD jen v roce 2016 od státu dostala 1,1 milionu eur (27,7 milionu korun).