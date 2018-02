Na doživotí poslal v pátek britský soud do vězení Darrena Osborna, který loni v červnu poblíž londýnské mešity najel dodávkou do skupiny muslimů a jednoho z nich zabil. Za mřížemi musí 48letý muž podle soudkyně, která jeho čin označila za teroristický, strávit přinejmenším 43 let, informoval server The Independent.

Už ve čtvrtek soud shledal Osborna vinným mimo jiné z vraždy a pokusu o vraždu. Kromě jednoho mrtvého si útok v severolondýnské čtvrti Finsbury Park vyžádal také 12 zraněných, z toho dva těžce.

"Byl to teroristický útok," uvedla soudkyně Bobbie Cheemaová-Grubbová, podle které Osborne vraždu spáchal "z politického, rasového nebo ideologického důvodu". Své oběti si podle ní 48letý muž vybral, protože je "identifikoval podle oděvu jako muslimy".

Trestní rejstřík svědčí o "násilnickém charakteru" odsouzeného Brita, uvedla soudkyně. Státní zástupce předtím uvedl, že Osborne před soudy v minulosti stanul třiatřicetkrát kvůli 102 případům porušení zákona.

Osborna podle soudu "otrávila" krajněpravicová propaganda. Nenávist vůči muslimům pojal údajně po zhlédnutí dramatu televize BBC Three Girls (Tři dívky), popisující události v severoanglickém městě Rochdale, kde gangy tvořené především muži pákistánského původu sexuálně zneužívaly bílé dívky.

Z doživotního trestu odnětí svobody, který musí podle soudu trvat přinejmenším 43 let, Osbornovi odečtou 224 dní, které strávil ve vazbě do pátečního rozsudku. "Bůh vám žehnej, děkuji," řekl podle serveru The Independent Osborne po vynesení verdiktu.

Dodávkou do skupiny muslimů Osborne najel během postního měsíce ramadánu a to v okamžiku, kdy část lidí poskytovala první pomoc 51letému Makramu Alimu, jenž se krátce předtím zhroutil. Tento ženatý otec šesti dětí nakonec podlehl následkům četných zranění, která utrpěl při útoku.

K činu došlo v době, kdy se Británie stala během tří měsíců svědkem tří islamistických teroristických útoků. Nejtragičtějším byl květnový sebevražedný útok v multifunkční hale v Manchesteru, při kterém zahynulo 22 návštěvníků koncertu zpěvačky Ariany Grandeové. Pět lidí se stalo už v březnu obětí teroristického útoku na Westminsterském mostě a u parlamentu v Londýně. Osm lidí zahynulo v červnu při atentátu na mostě London Bridge a na Borough Market.

