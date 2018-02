Až bude Pink na úvod nedělního Super Bowl zpívat americkou hymnu, zatají se mnohým lidem na stadiónu a před televizním obrazovkami dech a v duchu je napadne otázka: Pokleknou, nebo nepokleknou?

Uplynulá sezóna NFL byla poznamenána, nejvíce za poslední desítky let, politikou. Ostré společenské rozdělení vstoupilo i do sportu a není vůbec náhoda, že se tak stalo ve chvíli, kdy do Bílého domu loni v lednu přišel prezident Donald Trump.

Vše začalo už v roce 2016, kdy quarterback týmu San Francisco 49ers Colin Kaepernick na začátku zápasů při americké hymně odmítl stát, a místo toho v pokleku protestoval proti, jak on to vnímá, nerovnému, přísnějším přístupu amerických policistů vůči černochům v USA.

V loňské sezóně sice sám Kaepernick už za San Francisco 49ers nehrál, jeho protest však následovali mnozí další hráči NFL. Stále však šlo o záležitost, které média nevěnovala zvláštní, až vůbec ne prvořadou pozornost. Než si ale do věci vložil Donald Trump.

"Nebylo by skvělé, kdyby někdo z majitelů klubů NFL, když někdo nemá úctu k naší vlajce, řekl, vyveďte hned teď ty bastardy z hřiště. Má padáka, má padáka!," zahájil Trump před posledním zářijovým víkendem ve svém projevu v Alabamě kanonádu, kterou pak průběžně dále udržoval ve svých vzkazech na Twitteru.

"Nemá to nic společného s rasovými otázkami. Je to o úctě k naší zemi, vlajce, hymně. NFL to musí respektovat," postavil Trump celou záležitost i proti vedení ligy.

V některých klubech se lekli, a svým hráčům protest zakázali, jinde to nechali na rozhodnutí samotných hráčů. Poklekávání bylo na úvod zápasů stále vidět, viceprezident Mike Pence například kvůli tomu loni v polovině října odešel v Indianapolis ze zápasu tamních Colts s San Francisco 49ers.

Nicméně míra protestů postupně utichala, přinejmenším ve srovnání s bezprostřední reakcí na Trumpovu intervenci, po níž i mnozí hráči, kteří před tím neprotestovali, cítili potřebu vyjádřit solidaritu se svými kolegy v týmech.

A poklekne tedy někdo v neděli? Podle stanice CNN to vypadá, že spíše ne. V průběhu sezóny byli v obou týmech hráči, kteří se chvílemi připojili k protestu. Buď ale už tuto praxi opustili a v posledních zápasech při hymně už stáli, nebo aktuálně nejsou na soupisce.

A navíc, jak říká klasik, "o peníze jde až v první řadě", a majitele klubů NFL musí strašit průzkum, který si před letošním Super Bowl nechaly zpracovat deník Wall Street Journal a televizi NBC. Vyplývá z něho, že mezi Američany výrazně poklesl zájem o NFL.

A to dokonce i mezi těmi, kdo vždy tvořili nejvěrnější divácké jádro, mezi muži věkové skupiny 19 až 49 let. Pouze 51% těchto diváků nyní uvedlo, že NFL pozorně sledují, zatímco před čtyřmi roky to bylo 75%.

Průzkum se neptal, jaké jsou důvody klesajícího zájmu, ale jak napsal Wall Street Journal, jednou z příčin byla (jak ukázaly jiné průzkumy) právě politická kontroverze ohledně protestu klečících hráčů.

Přiznává to i šéf ligy NFL Roger Goodell. "Když se ohlédnete za minulým rokem, tak nelze popřít, že to mělo dopad. Opravdu mělo, skutečně se to promítlo na návštěvnosti," uvedl Goodell pro Wall Street Journal.

A asi by tak vůbec nebylo překvapivé, kdyby majitelé klubů, jež se v neděli střetnou v Super Bowl, vydali tichý povel: Neklekat. Už jde i o vaše peníze, pánové.