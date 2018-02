Téměř neznají rakovinu, vydrží dlouho bez kyslíku a navíc nestárnou. Podle společnosti Calico, kterou založil Google, popírají rypoši zákon smrtelnosti. Ten říká, že s růstem věku se zvyšuje pravděpodobnost rozvoje smrtelné choroby. Nic takového ale na desítky let starých rypoších nelze pozorovat.

Ve volné přírodě se tito afričtí hlodavci dožívají kolem tří let. Nejstaršímu rypošovi v laboratoři už je ale 35 let, je to stejné, jako by se člověk dožil více než 700 let. Rypoši se jsou navíc i v takto vysokém věku stále schopni bez problému rozmnožovat.

Bioložka Rochel Buffensteinová, která pracuje pro Calico, studuje rypoše už více než 30 let. Sbírala data, kdy se dané zvíře narodilo, kdy zemřelo a jak zemřelo. Zdali šlo o přirozenou smrt, nebo zemřelo za účelem experimentu. U člověka se pravděpodobnost úmrtí zvyšuje s věkem. Pokud je člověku 20 let, je pravděpodobnost, že se dožije dalšího roku vyšší, než pokud mu je 80 let. Tento zákon formuloval matematik Benjamin Gompertz už v roce 1825.

Data sesbíraná a zpracovaná týmem Calico ale ukázala, že u rypošů se zmíněná pravděpodonost úmrtí nijak nemění. Naopak dokonce s přibývajícím věkem mírně klesá. "Jsou to ta nejvíc vzrušující data, jaká jsem kdy viděla. Popírají vše, co známe o biologii savců, " říká pro Science Buffensteinová.

Související Dnes Přál bych svým dcerám schopnost pracovat s daty a vyhodnocovat je, aby se nenechaly manipulovat, říká profesor Pěchouček z ČVUT Dnes Na vysoké škole se musí dělat hodně tvůrčí práce a k tomu trochu učit, myslí si profesor umělé inteligence na ČVUT Michal Pěchouček. Na jeho...

Schopnost těchto hlodavců žít teoreticky na věky možná souvisí s jejich schopností opravovat DNA. Rypoši jsou vybavení speciálními bílkovinami, které neustále opravují chyby. Nehromadí se tak jako u ostatních savců. Rypoši zároveň disponují zvláštní formou cukru, která zase částečně stojí za faktem, že prakticky netrpí rakovinou.

Buffensteinová zároveň ale varuje před extrémně pozitivními interpretacemi. Podle ní je například možné, že se stárnutí naplno a o to rychleji projeví později. Hledání příčiny této anomálie v říši savců bude poračovat dál. Už jen proto, že Calico je firma specializující se na prodlužování věku u lidí. Firmu založil Google v roce 2013, později se stala součástí Alphabetu stejně jako samotný Google. V budoucnu plánuje na trh uvést preparáty, které by měly zpomalit právě stárnutí. A využití rypošů může být tou správnou cestou, neboť jde o savce, tedy vzdálené příbuzné lidí.

Nesmrtelností se totiž honosí i někteří jiní živočichové. Medúza Turritopsis nutricala je dle biologů nesmrtelná, neboť po té, co dospěje, se dokáže zase vrátit do stádia zrození, polypu. Pokud ji něco neuloví nebo se nějak nezraní, může žít navždy.