Hluboko v guatemalské džungli se ukrývalo přes šedesát tisíc ruin, které Mayové vystavěli před více než tisíci lety. Nacházely se nedaleko turisty hojně navštěvovaného starobylého města Tikal, nikdo o nich ale neměl potuchy.

Vědcům se je pod neprostupnou džunglí podařilo odhalit díky speciálnímu laserovému snímání z výšky. Archeologové se domnívají, že obdobné moderní technologie změní dosavadní pohled na mayskou civilizaci. Závěry bádání zatím naznačují, že byla daleko početnější a rozvinutější.

Vědci mapovali více než 2100 kilometrů čtverečních husté divočiny v severní části země v oblasti Petén. K výzkumu použili laserovou technologii Lidar (Light Detection and Ranging). Laser z letadla naskenuje neprostupnou masu lesního porostu z výšky, vytvoří síť bodů a posléze 3D obraz. Metodu již využili badatelé i v jiných případech, třeba u chrámu Angkor Wat v Kambodži. Tentokrát však šlo podle časopisu National Geographic o nejrozsáhlejší projekt v historii.

"Myslím, že je to jeden z největších úspěchů ve více než 150 let trvajícím výzkumu mayské civilizace," uvedl pro stanici BBC Stephen Houston z Brownovy univerzity. Po dekádách archeologické práce je pro něj tato studie "dechberoucí". "Vím, že to zní zveličeně, ale když jsem viděl obrazy z Lidaru, neudržel jsem slzy v očích," dodal.

Studie odhaduje, že v Mayské nížině mohlo žít zhruba deset milionů lidí. "To je dvakrát až třikrát více, než se předpokládalo," řekl britskému listu The Guardian profesor antropologie z americké Tulane Univerzity Marcello A. Canuto.

Zdejší obyvatelstvo také potřebovalo masivní produkci potravin k obživě. Objevené struktury naznačují, že oblast zahrnovala i zemědělské plochy či zavlažovací kanály. Džungle ukrývala i struktury pyramid, královských hrobek, paláců, silnic i obranných opevnění.

Projekt zahájila guatemalská nezisková organizace Pacum, kterou podpořilo Nadnárodní centrum pro letecké laserové mapování se sídlem na univerzitě v americkém Houstonu. Pacum doufá, že bude moci pomocí této metody zmapovat celou mayskou rezervaci.

Mayské město archeologové odkryli s využitím metody LIDAR

Zdroj: YouTube/ Cosmic News