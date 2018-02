Úvahy o ukončení vládní účasti na financování ISS vyvolalo pořádný rozruch především na Floridě. Právě chod vesmírné stanice je existenční podmínkou pro floridský průmysl. Právě proto již dřív Kongres zaúkoloval NASA, aby hledala cesty, jak prodloužit životnost stanice za rok 2028, případně způsoby jak i potom pokračovat ve vědeckých a technických experimentech na nízké oběžné dráze.

Stavba Mezinárodní kosmické stanice začala v listopadu 1998, do současné podoby byla dobudovaná roku 2011, trvale obydlená však je už od listopadu 2000. Spojené státy garantují její financování do roku 2024. Otázka dalšího osudu stanice je tedy otevřená, dosud se však předpokládalo, že bude zájem nákladný komplex s velkým výzkumným potenciálem udržet v provozu co nejdéle. Bylo to i v duchu Obamovy kosmické politiky, která téměř rezignovala na vzdálenější vesmír a požadovala soustředění na praktické problémy Země: dálkový průzkum, změny klimatu, životní prostředí a hrozba asteroidů.

Obrat o 180 stupňů přinesl dokument Space Policy Directive 1, který 11. prosince loňského roku podepsal prezident Donald Trump. Nová kosmická politika USA má opustit defenzivní přístup předchozích vlád k vesmíru a vrátit Američany zpět na Měsíc, případně je poslat "na Mars a dál" (jak se v dokumentu říká). Podle Donalda Trumpa je úkolem kosmonautiky především posouvat hranice, zkoumat nové světy, inspirovat mladé lidi a přispívat k pocitu národní hrdosti.

Viceprezident Mike Pence, který je současně předsedou NSC (National Space Council - orgán prezidentského úřadu pro vesmír) to vyjádřil slovy: "Pošleme Američany na Měsíc ne proto, aby tam nechali další stopy a americké vlajky, ale hlavně proto, aby pak vyrazili na Mars a dál. Amerika se vrátí na čelo kosmického výzkumu a zůstane tam i pro generace, které přijdou."

V plánech NASA ale zatím přistání na Měsíci nefiguruje. Ve fázi studií je pouze malá stálá stanice Deep Space Gateway (DSG) pohybující se na dráze blízké měsíčnímu povrchu (tzv. (Near Rectilinear Halo Orbit). První modul měl být do vesmíru dopraven v roce 2022, ale kvůli problémům s novým kosmickým nosičem SLS je odložen na neurčito.

Nová orientace NASA bude chtít stavbu DSG přinejmenším urychlit, což by ovšem z finančních důvodů nejspíš znamenalo rozsudek smrti pro ISS. Současný administrátor NASA Robert Ligthfoot zatím pouze oznámil, že detaily dalšího postupu bude obsahovat finanční rozpočet NASA pro rok 2019.

"Pracujeme na tom," dodal. "Až to bude hotové, veřejnost uvidí, co a jak chceme udělat."

Letmo se dotkl i dalšího osudu ISS, ovšem poněkud mnohoznačně: "Za pět let jistě budeme připravení se v této otázce posunout dál," prohlásil. "Ovšem pět let je dlouhá doba, takže uvidíme."

Jiní činitelé NASA jsou konkrétnější a mluví o mnohem bližším časovém horizontu. Například administrítor NASA pro pilotované lety Bill Gerstenmayer naznačil, že rozhodnutí o osudu ISS může padnout už letos: "Myslím, že rok 2018 nebo 2018 je ten správný čas."

Poslední kosmická stanice zaplacená státem

Nevysloveným důvodem nové americké kosmické politiky může být i to, že na Měsíc se chystají Číňané, Rusové a dokonce i Indové, přesto jej NASA za prezidenta Obamy ze svých plánů zcela vyškrtla. Zvolení prezidenta Trumpa ale znamenalo obrat.

Prvním signálem toho, že budoucnost ISS po roce 2024 je nejistá, představoval dokument s názvem NASA Transition Authorisation Act, který při schvalování rozpočtu NASA na fiskální rok 2017 loni v březnu vydal Kongres. Kosmické agentuře mimo jiné ukládal vypracovat plán další činnosti ISS a provést analýzu nákladů na její provoz do roku 2028 nebo 2030. Především měl ale navrhnout postup, který by ukončil majoritní účast NASA na jejím financování. Dokument předpokládá, že NASA se stane jen jedním z uživatelů, zatímco většinu nákladů ponesou soukromé subjekty.

Soukromé subjekty se k tomu ale zatím příliš nemají, protože ISS je pro jejich potřeby příliš velká a její provoz nákladný. Skupina společností, mezi nimiž je Bigelow Aerospace, Axiom Space a NanoRacks, ohlásila projekt malé kosmické stanice pro komerční účely nazvané Axiom.

"Chceme začít stavět první moduly během příštího roku," řekl Amir Blachman ze společnosti Axiom Space. "První dva vypustíme v roce 2022. Stanice bude modulární, takže ji půjde libovolně modernizovat a rozšiřovat."

Někteří komentátoři se proto domnívají, že éra státem financovaných stanic končí, protože představy NASA o poskytování ISS soukromým subjektům se od jejich potřeb a požadavků zásadně liší.

Soukromé firmy tvrdí, že mohou od NASA převzít i některé výzkumné úkoly. Jako první se nabízí právě program návratu na Měsíc nabírající zpoždění kvůli neschopnosti agentury dokončit vývoj nosiče SLS. Pro vybudování stanice Deep Space Garteway Jiná skupina společností, mezi nimiž je také Blue Origin Jeffa Bezose, v rámci projektu Blue Moon vyvíjí stroje schopné přistávat na Měsíci a dopravovat tam náklady. Její zástupci v prohlášeních tisku naznačují, že v soukromé sféře by k tak velkým časovým skluzům a koncepčním nejasnostem, jako je tomu v případě Deep Space Gateway, nedocházelo - a především by vše vyšlo laciněji.

Úvahy o ukončení účasti na projektu ISS se objevují i v Rusku. Už roku 2009 ruské konsorcium Eněrgija zveřejnilo projekt výhradně národní stanice OPSEK, jejímž základem by se staly ruské moduly odpojené od ISS. Stanice by sloužila nejen ke stejným účelům jako dnes ISS, ale současně na ní chtějí Rusové sestavovat své pilotované lodě k Měsíci, Marsu a případně i dál (ruské zdroje zmiňují například Saturnovy měsíce).

Nic ale zatím nenasvědčuje tomu, že by OPSEK měl větší šanci na realizaci než řada dalších ruských projektů, které ztroskotaly na nedostatku financí a nezájmu oficiálních vládních míst. Roku 2015 se naopak ruská kosmická agentura Rosskosmos dohodla s NASA na spolupráci pří přípravě projektu stanice, která by ISS nahradila.