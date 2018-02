Super Bowl je pro Američany sportovní událost roku, ale také šance k vyjádření nesouhlasu. Před nedělním zahájením finále ligy amerického fotbalu proto bylo otázkou, jestli při hymně hráči na protest nepokleknou, a nebudou tak chtít vyjádřit nesouhlas s údajně přísnějším přístupem policistů k černochům. Žádný z hráčů nepoklekl. Gesto prezident Donald Trump v minulosti ostře kritizoval.

Dopravu ke stadionu narušili aktivisté protestující proti policejní brutalitě, kteří zablokovali provoz městské dráhy. Policie 17 z nich krátce zadržela. Asi 300 jiných demonstrantů se pak podle agentury Reuters vydalo z jednoho parku na pochod ke stadionu, u jehož bran většina z nich poklekla. Napodobili tak gesto hráče sanfranciského klubu Colina Kaepernicka, který předloni trend poklekání zahájil. Od té doby se k němu připojily desítky sportovců.

To, že se zahájení Super Bowlu obešlo bez poklekání, fanoušky podle agentury Reuters potěšilo a samo finále se díky tomu obešlo bez kontroverze. Poklekání totiž někteří příznivci amerického fotbalu považovali za neuctivé vůči národní vlajce.

Národní hymnu v amerických sportovních arénách hrají a zpívají před zahájením každého ligového utkání.

Prezident Trump dal několikrát najevo svůj odmítavý postoj k protestu. Na konci loňského září dokonce vyzval vedení NFL, aby těm sportovcům, kteří dávají najevo své názory během americké hymny, neumožnilo hrát. Fanoušky vyzval, aby hru bojkotovali.

O titul se v neděli utkaly celky New England Patriots a Philadelphia Eagles a poprvé v klubové historii vyhráli Orli z Philadelphie. New England Patriots porazili 41:33, a zabránili jim tak v obhajobě a zisku celkově šestého titulu. Zasloužil se o to zejména quarterback Nick Foles, který se třemi hozenými touchdowny vyrovnal hvězdě soupeře Tomu Bradymu a získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče.

Pro Bradyho tak nedělní utkání neznamenalo jen jednu prohru. Kdyby zvítězil, mohl se stát nejúspěšnějším hráčem v dějinách amerického fotbalu. Hrál už poosmé ve finále ligy amerického fotbalu. Pětkrát z předešlých sedmi účastí odešli on a jeho tým jako vítězové. Kdyby se mu to podařilo i tentokrát, více trofejí by doma nikdo neměl. V Americe by se těžko hledala větší sportovní hvězda a ikona. A nejde jen o výkony na hřišti. Popularitě přispívá třeba i jeho idylický vztah s manželkou – modelkou Giselle Bündchen a to, jak se stará o své tři děti. Čtyřicetiletý Brady však zatím s aktivní kariérou nehodlá skončit.

Kromě nemilé prohry sportovní legendy večer přinesl i jiná překvapení. Zpěvák Justin Timberlake o poločase finále ligy amerického fotbalu nečekaně vzdal hold Princeovi. Předloni zesnulý legendární zpěvák a skladatel se objevil na plátně a vypadalo to, jako by s Timberlakem za klavírem zpíval duet. Scéna byla osvětlena do fialova na počest Princeova patrně nejznámějšího alba Purple Rain. Prince byl rodákem z Minneapolisu, kde se takzvaný Super Bowl koná.

Na sociálních sítích se dopředu spekulovalo i o tom, jak zpěvačka Pink zvládne národní hymnu. Umělkyně se totiž netajila tím, že bojuje s nachlazením. Americký tisk ale nakonec její vystoupení hodnotil slovy jako "dala to" a "emocemi nabité provedení". Zpěv trojnásobné držitelky Grammy ocenily na sociálních sítích i osobnosti, například moderátorka Ellen DeGeneresová nebo zpěvačka Sheryl Crowová.

Super Bowl je nejsledovanější akcí v americké televizi, k níž každoročně přitahuje více než 100 milionů diváků.