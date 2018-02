Evropská komise ve středu zveřejnila svůj návrh znění paragrafů budoucí dohody mezi EU a Británií, které se týkají přechodného období po brexitu vyžadovaného britskou stranou. Už v úterý pětistránkový dokument dostaly k dispozici členské země. Materiál, ze kterého už citovala některá média, v zásadě opakuje směrnice, které minulý týden daly státy bloku k jednáním o přechodném období unijnímu vyjednavači Michelu Barnierovi.

Vůči britské straně je text poměrně přísný. EU chce mít například možnost omezit přístup Británie na svůj trh pro případ, že by v přechodném období po brexitu porušila dohodnutá pravidla. Příslušný mechanismus by měl být přitom rychlý a umožňovat omezení britského přístupu i bez čekání na poměrně zdlouhavé rozhodování unijního soudu.

"Držte se našich pravidel, jinak uzemníme vaše letadla," zní titulek deníku Daily Mail. Zablokování leteckého provozu zmiňuje na prvním místě také The Times, podle nějž by za nových podmínek měla EU "bezprecedentní právní nástroje na jednostranné potrestání Británie, pakliže poruší pravidla přechodného období". "EU se stále pokouší vládnout Británii," objevilo se ve výrazné úpravě na titulní stránce Daily Express.

Británie odejde z EU na konci března 2019. Londýn však požádal o dojednání přechodného období, které by mělo skončit zřejmě na konci roku 2020. Ostatních 27 zemí unie na diskusi v tomto směru kývlo. Vyjednávači Barnierovi ale dali poměrně přesné podmínky, jak by přechodné období mělo vypadat. Británie by po jeho dobu měla přístup na unijní trh, musela by ale plně uznávat evropské právo, včetně rozhodnutí soudu EU. Jako stát mimo EU už by ale neseděla v žádných orgánech bloku a nepodílela by se na jeho rozhodování.

Londýn k novému návrhu o pravidlech přechodného období pouze konstatoval, že jde o "reflexi pozic sedmadvacítky". Zveřejnění dokumentu zastihlo kabinet Theresy Mayové v klíčovém momentu, neboť britská premiérka by ve středu a ve čtvrtek měla společně s členy speciálního výboru pro brexit vypracovat hrubé obrysy podoby vztahů Británie a EU po odchodu z bloku.

"Pro Theresu Mayovou bude velmi těžké to přijmout," řekl o návrhu Evropské komise konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg, kterého agentura AFP označila za jednoho z hlavních politických rivalů premiérky. "Tyto idiotské výhrůžky ukazují, jak moc se Evropská unie bojí," reagoval pak vlivný konzervativec Bernard Jenkin, který stál v čele kampaně za vystoupení z EU při předloňském referendu.

Unijní vyjednávači hájí možnost pozastavení "určitých výhod" plynoucích z členství jako odpověď na požadavek premiérky Mayové, aby Británie mohla během přechodného období setrvat v bezcelní zóně a v jednotném trhu. "Počítat s možností sankcí pro případ porušení (dohody) je samozřejmě součástí jakékoli dohody," napsal na twitter Barnierův poradce Stefaan de Rynck.

Z pravdu mu dal například komentátor listu Financial Times David Allen Green, který napsal, že "dohoda postrádající tresty za její porušení není vlastně žádnou dohodou".