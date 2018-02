Nejmocnější jihokorejská rodina ovládající Samsung Group se opět dostává do křížku se zákonem. Hlava rodiny i podniku I Kun-hi je podezřelý z daňových úniků. Oznámila to ve čtvrtek tamní policie a světová média. V pondělí byl přitom z vězení po roce propuštěn podnikatelův syn I Če-jong.

"Předseda Samsungu I Kun-hi spolu s dalším členem vedení spravovali prostředky na 260 bankovních účtech pod 72 různými jmény členů firemního vedení. Jsou podezřelí z daňových úniků ve výši 8,2 miliardy wonů," uvedla agentura korejské národní policie v tiskovém prohlášení. Celková částka činí v přepočtu přes 154 milionů korun.

Miliardář byl kvůli daňovým únikům a zpronevěře pravomocně odsouzen v roce 2009. Tehdy ho však prezident omilostnil. V té době vyšlo najevo pevné propojení společnosti s olympiádou - prezident uvedl jako důvod pro udělení milosti velký vliv magnáta v Mezinárodním olympijském výboru.

Ponechal mu tak svobodu, aby mohl pokračovat v lobbování za letošní olympiádu. Samsung je pro největší sportovní událost roku hlavním sponzorem.

Policie předá případ prokuratuře, která by měla vznést vůči miliardáři obvinění. Podle všeho se však podnikatel k soudu nebude moci dostavit. I Kun-hi je už od roku 2014, kdy prodělal těžký infarkt, hospitalizován a je údajně v bezvědomí.

Související 5. 2. Dědic Samsungu I Če-jong byl propuštěn z vězení. Soud zrušil část obvinění v kauze korupce kolem sesazené jihokorejské prezidentky 5. 2. Dědic Samsungu I Če-jong byl loni v srpnu odsouzen za korupci, soud však část jeho obvinění zrušil a snížil mu trest z pěti na dva a půl roku....

V týdnu před slavnostním zahájením olympiády se na největší korejský konglomerát v rukou rodinného klanu a na vládu snáší kritika veřejnosti.

V pondělí soud propustil z vězení dědice Samsungu, I Če-jonga, který se díky tomu bude už v pátek moci zúčastnit slavnostního zahájení olympiády.

Podle kritiků může být zpráva policie snahou, jak si usmířit veřejnost pobouřenou právě nedávným překvapivým osvobozením miliardářova syna. Ten od otcova infarktu až do svého uvěznění prakticky stál v čele koncernu. Nyní by se měl do vedení opět vrátit.