Nález nevybuchlé bomby z druhé světové války zastavil provoz na letišti London City ve východní části britské metropole. Objevena byla poblíž v řece Temži v neděli kolem 06:00 SEČ. Specialisté později potvrdili, že zařízení je aktivní, informoval server BBC. Letiště úřady uzavřely krátce před nedělní půlnocí a v pondělí brzy ráno byl přerušen provoz i na přilehlém úseku městské dráhy DLR. Omezení se dotkla také spojení s pražským letištěm.

"Po nedělním nálezu munice z druhé světové války v doku Krále Jiřího V. zůstává dnes ráno letiště uzavřeno," uvedl v pondělí na Twitteru ředitel letiště London City Robert Sinclair. Zrušeny jsou podle něj všechny lety, v okolí letiště byla zřízena evakuační zóna. "Vyzývám všechny pasažéry, kteří měli dnes letět, aby na letiště nepřijížděli a kontaktovali své aerolinky," dodal Sinclair.

Second World War ordnance has been found in the Thames in Newham. @LondonCityAir is closed and road cordons remain in place whilst the Met & @royalnavy work together to remove it. Follow @metpoliceuk & @tfltravelalerts for updates. https://t.co/zOIUpGftvl