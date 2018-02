Snacha prezidenta Spojených států Donalda Trumpa Vanessa Trumpová, která je manželkou Trumpova syna Donalda mladšího, byla v pondělí převezena do nemocnice poté, co přišla do kontaktu s neznámým bílým práškem. Oznámila to newyorská policie, která krátce poté sdělila, že látka nebyla nebezpečná, uvedla televize Fox News.

Zatímco agentura Reuters s odvoláním na policii napsala, že prezidentova snacha byla do nemocnice přijata s žaludeční nevolností, Fox News informovala pouze o preventivní hospitalizaci. Televize ABC7NY navíc uvedla, že spolu s Vanesssou Trumpovou byli preventivně hospitalizováni další dva lidé. Zda jde o děti, kterých má s Donaldem mladším pět, známo není.

Trumpová dopis, který byl adresován jejímu manželovi, otevřela zhruba v deset hodin dopoledne místního času (odpoledne SEČ). Incident se stal v jejich bytě na Manhattanu. Donald Trump mladší je nejstarším synem amerického prezidenta, kterého má se zlínskou rodačkou Ivanou Trumpovou rozenou Zelníčkovou. Ivana Trumpová se s Trumpem rozvedla v roce 1992.

Případem bílého prášku se zabývá také Tajná služba Spojených států (USSS). Ta se stará o ostrahu prezidenta a jeho rodiny, vysokých ústavních činitelů a také někdejších prezidentů.

S jakou látkou Trumpová přišla do styku, zveřejněno nebylo, ačkoli policie vyloučila, že by prášek v dopisu byl nebezpečný. Americké úřady přistupují k bílému prášku v poště mimořádně obezřetně od roku 2001, kdy několik redakcí a také členů Kongresu USA dostalo dopisy s antraxem. Tehdy zemřelo pět lidí.