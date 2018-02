Český premiér v demisi Andrej Babiš po šesti letech definitivně prohrál soudní spor se slovenským Ústavem paměti národa (ÚPN) o tom, jestli je oprávněně veden v záznamech československé Státní bezpečnosti (StB). Rozhodl o tom Krajský soud v Bratislavě, informoval server SME. Agentuře ČTK informaci potvrdil mluvčí soudu Pavol Adamčiak. Proti rozhodnutí soudu se nelze odvolat.

"Já se spojím s mým právníkem, určitě to budu žalovat nadále. Samozřejmě mně to vadí, nikdy jsem nespolupracoval, nic jsem nepodepsal a je to smyšlená záležitost. Takových lidí, jako jsem já, je tam vícero, například otec Adély Banášové a další stovky lidí. To rozhodnutí soudu je takové, že ani nevíme, koho máme žalovat. Určitě v tom budeme pokračovat," řekl v úterý ČTK a České televizi Andrej Babiš.

Babiš před revolucí Otec Andreje Babiše byl vysoce postavený československý diplomat, a proto většinu mládí strávil Babiš ve Francii a Švýcarsku, kde vystudoval gymnázium.



Po studiu na Vysoké ekonomické škole v Bratislavě začal pracovat v podniku zahraničního obchodu Petrimex.



V roce 1980 se stal členem Komunistické strany Československa.



V tom samém roce ho Státní bezpečnost (StB) začala evidovat jako svého důvěrníka.



"Bylo mi šestadvacet, pracoval jsem v podniku, odkud se jezdilo na Západ, a když mě pozval na schůzku člověk z bezpečnosti, myslel jsem si, že se bude ptát na nějaké obchody.



Ale on se ptal na mého tehdejšího šéfa…" řekl před třemi lety týdeníku Respekt Andrej Babiš, když vzpomínal na den, kdy podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa začal spolupracovat se Státní bezpečností.



Odmítl ale, že věděl, že jde o agenta StB.



Po dvou letech byl však jeho spis změněn z kategorie důvěrník do kategorie agent, tedy vědomý a dobrovolný spolupracovník.



V roce 1985 byl Babiš vyslán jako zahraniční delegát do Maroka.



Tam byl i během sametové revoluce v roce 1989. Po šesti letech v Maroku se vrátil do Petrimexu a stal se ředitelem obchodní skupiny, která dovážela suroviny na výrobu hnojiv.

Andrej Babiš už po říjnovém rozhodnutí Ústavního soudu avizoval, že zažaluje slovenské ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra ještě v polovině ledna pro SME oznámilo, že žádná žaloba nepřišla.

"Pro nás a pro Ústav paměti národa to znamená, že kauza Babiš je právoplatně a definitivně uzavřená. V současnosti neexistuje žádné rozhodnutí soudu, které by tvrdilo, že Andrej Babiš je vedený jako agent StB neoprávněně," komentovali výsledek sporu právníci z advokátní kanceláře Poláček & Partners pro server SME.

Zamítnutí Babišovy žaloby v obnoveném líčení není překvapením. Soudci bratislavského soudu byli vázáni loňským rozhodnutím Ústavního soudu. Ten ve svém verdiktu kromě jiného uvedl, že žalovanou stranou ve sporech o evidenci osob v dokumentech StB nemá být ÚPN, který na Slovensku například spravuje archivní svazky StB a který je obdobou českého Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ústavní soud také konstatoval, že slovenské soudy v Babišově kauze rozsudky chybně založily na svědectví bývalých příslušníků StB, kteří při výpovědích před okresním a krajským soudem nebyli zproštěni mlčenlivosti.

Ústavní soud také zpochybnil věrohodnost těchto svědků, kteří vypovídali ve prospěch Babiše a jejichž výpovědi byly klíčové v původním líčení.

Rozhodnutí soudu neovlivní další vývoj okolo sestavování vládní koalice. "Z hlediska postupu pana prezidenta tato zpráva neznamená žádnou změnu. Pan prezident ctí výsledek voleb a druhý pokus o sestavení vlády tedy patří předsedovi vítězného hnutí ANO," uvedl na svém Twitteru mluvčí prezidenta Miloše Zemana.

Bratislavský rodák Babiš, jehož hnutí zvítězilo v posledních volbách do české sněmovny, vědomou spolupráci s StB popírá dlouhodobě. Archivní dokumenty tvrdí, že v roce 1980 se stal takzvaným důvěrníkem StB a že ho o dva roky později ke spolupráci s tajnou policií coby agenta s krycím jménem Bureš získal nadporučík StB Julius Šuman.

Spolupráci měla StB ukončit v roce 1985, když československý podnik zahraničního obchodu Petrimex vyslal Andreje Babiše do Maroka.

Když se po úspěchu ve volbách Babiš měl stát v roce 2014 ministrem, koalice měnila služební zákon, jelikož mu chybělo lustrační osvědčení.

Pan premiér Babiš spolupracoval před rokem 1989 s STB. Smutná pravda, kterou všichni doposud tušili. Další nálepka pro naši zem, hned vedle proputinovského prezidenta. — Petr Gazdík (@petrgazdik) February 13, 2018