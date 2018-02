Ruské ministerstvo obrany zvažuje zákaz používání chytrých mobilních telefonů v centrálním aparátu, na velitelství i u vojenských jednotek.

Místo "smartphonů" by vojáci měli používat nejjednodušší tlačítkové mobily, které neumějí ani fotografovat, ani natáčet videa, ale zvládnou odeslat krátkou textovou zprávu či jsou vybaveny vestavěnou svítilnou.

Ministerstvo chce tímto způsobem zamezit úniku citlivých informací, uvedl list Kommersant s tím, že zákaz by mohl platit už od 1. března.

Podle deníku, který se odvolává na anonymní zdroje z generálního štábu a vedení ministerstva, se nové omezení v ozbrojených silách připravuje už několik měsíců ve spolupráci s tajnými službami odpovědnými za ochranu státního tajemství.

Nedávno náčelník osmého oddělení generálního štábu, které zodpovídá za informační bezpečnost a šifrování, generálporučík Jurij Kuzněcov, sestavil přehled mobilních zařízení, která je povoleno používat. Seznam čítá jedenáct mobilů čtyř různých výrobců (Nokia, TeXet, Alcatel a Samsung), jejichž cena se pohybuje od 688 do 2313 rublů (od zhruba 250 do 830 korun). Ty by měly splňoval hlavní požadavky, včetně zabudovaného budíku či možnosti připojení sluchátek.

Ministerstvo podle deníku v posledních letech zažilo nemálo problémů kvůli únikům informací: například během vojenského obsazení Krymu si vojáci na památku pořizovali fotografie v ukrajinských kasárnách, které posléze kolovaly po sociálních sítích a internetu.

Snímky se pak na Západě využívaly jako důkazy ruské agrese, podobně jako obrázky pořízené na bojišti v Donbasu na východě Ukrajiny.

Naposledy vyvolaly rozruch fotografie poškozených letounů po minometném ostřelování ruské letecké základny v Sýrii, které pořídil jeden z vojáků svým mobilem. Od zákazu si ministerstvo také slibuje, že pomůže s úniky tajných dokumentů do médií.

Již koncem loňského roku ministerstvo "doporučilo" vojákům a civilním zaměstnancům, aby se zřekli sociálních sítí. V budoucnu by tento zákaz měl být zakotven v zákonu, ale podle deníku se dá snadno obejít zřízením účtu pod falešným jménem. S mobily je situace o to složitější, že podle neoficiálních informací si i vedení resortu zvyklo na víceúčelové přístroje a moderních vymožeností se nikdo zříkat nemíní.

Chystaný zákaz se navíc podle jednoho nejmenovaného důstojníka dá také obejít: koupí se jednoduchý mobil, který má voják stále u sebe, aby jej v případě potřeby ukázal náčelníkům, ale v kapse má i chytrý telefon s vypnutým zvoněním. Reakci ministerstva se listu získat nepodařilo.

Skupina investigativních novinářů Bellingcat na základě snímků z mobilních telefonů na sociálních sítích vystopovala celou cestu ruské protiletadlové rakety i dvou desítek ruských vojáků, kteří se v červenci 2014 údajně podíleli na sestřelení malajsijského civilního boeingu z letu MH17 s téměř třemi stovkami lidí na palubě.

Podle Bellingcat boeing sestřelila na východě Ukrajiny protiletadlová raketa Buk, pocházející původně od 53. protiletadlové raketové brigády, dislokované nedaleko Kurska v centrálním Rusku. Rusko a separatisté jakýkoli podíl na tragédii popírají.