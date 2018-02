Vůdce britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn v úterý poprvé veřejně odmítl obvinění z toho, že kdysi spolupracoval s československou Státní bezpečností (StB), a označil toto nařčení za nesmysl. Aféra je podle něho výsledkem obav miliardářských tiskových magnátů z možného nástupu labouristů k moci. O vyjádření informovaly zpravodajské televize BBC a Sky News.

Corbyna, který vystoupil na konferenci organizace zaměstnavatelů, se po projevu během času věnovaného otázkám z publika jeden novinář zeptal, zda prodával tajné informace komunistickým agentům. "Je mi líto, že se The Daily Mail snížil k tomu, aby reprodukoval takový nesmysl, který vyšel v The Sun," reagoval Corbyn s odkazem na bulvární list, který s obviněními přišel minulý týden jako první. Na druhý dotaz z BBC, zda je "českým špiónem", pak již jen stroze odpověděl: "Ne".

Potom se ještě Corbyn vyjádřil na svém účtu na twitteru, kde uvedl, že v posledních několika dnech si několik britských listů zahrálo "tak trochu na Jamese Bonda". "Máme zprávu pro miliardáře, daňové exulanty a tiskové magnáty: Přichází změna," dodal.

In the last few days The Sun, The Mail, The Telegraph and The Express have gone a little bit James Bond.



We've got news for the billionaire, tax exile press barons: Change is coming. pic.twitter.com/3ehSKfaAgZ