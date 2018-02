Největší oblibě se na seznamovací aplikaci Tinder během letošních olympijských her dostává mezi mužskými sportovci bobistům a mezi ženskými účastnicemi snowboardistkám. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Reuters s odkazem na prohlášení společnosti.

Po bobistech se mezi uživateli jedné z nejrozšířenějších seznamovacích aplikací těšili popularitě hokejisté, snowboardisté, alpští lyžaři a skeletonisté. Mezi ženami se na pomyslné druhé příčce oblíbenosti umístily alpské lyžařky následované bobistkami, sáňkařkami a freestyle lyžařkami.

Zástupci Tinderu také oznámili, že v oblasti kolem jihokorejského Pchjongčchangu, kde se zimní hry odehrávají, zaznamenali mezi lidmi nárůst v používání aplikace o 348 procent oproti době před hrami.

Lidé v olympijské vesnici také oproti předchozímu období stojí více o získání takzvaného "propojení" mezi sebou. Podle firmy totiž jednotliví uživatelé hodnotili pozitivně své protějšky o 565 procent více a o 644 procent vzrostl počet samotných "propojení", než tomu bylo v době před olympiádou.

"Každé olympijské hry, když se sjedou lidé z celého světa na jedno místo, slyšíme, že Tinder je v dané oblasti velmi populární a zaznamenáváme silný nárůst ve využívání aplikace," řekla mluvčí společnosti.

Tinder dokonce udělil všem olympionikům přebývajícím v tamní atletické vesnici členství v prémiovém účtu Tinder Gold. Ten má oproti neplacené verzi několik bonusů, jako je předem uvedená informace o tom, že na osobní profil někdo reagoval pozitivně nebo geografická nevázanost účtu.

Z geografické nevázanosti účtu olympioniků ale mohou těžit i uživatelé s placenou verzí v jiných částech světa, kteří se tak s účastníky her mohou seznámit na dálku.

Nejvíce se snaží s olympioniky v Pchjongčchangu propojit uživatelé ze Spojených států, Švédska a Velké Británie. Pro Jižní Koreu, která není ani v první desítce co do počtu uživatelů Tinderu, by mohlo pořádání olympijských her znamenat výrazný nárůst počtu uživatelů této aplikace, uvádí Reuters.

Organizátoři her navíc téměř třem tisícovkám sportovců z 92 států poskytli 110 tisíc kondomů, na jednoho účastníka tak připadlo téměř 38 kondomů. Nejedná se však o ojedinělou událost, prezervativy byly sportovcům rozdávány zdarma již v roce 1988 na Olympijských hrách v Soulu, jakožto obrana proti šíření viru HIV. Na olympiádě v Riu de Janeiru poskytli organizátoři účastníkům dokonce až 450 tisíc těchto ochranných prostředků.

Seznamovací aplikaci Tinder vlastní společnost Match Group Inc a byla spuštěna v roce 2012. Počet uživatelů je kolem 50 milionů, z toho zhruba 1,5 milionu využívá placenou verzi.