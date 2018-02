James Buchanan, který stál v čele Spojených států těsně před tím, než v USA vypukla v polovině 19. století občanská válka, již podle oslovených amerických politologů není nejhorším prezidentem v historii země. Na posledním místě ho nahradil stávající šéf Bílého domu Donald Trump. Píše o tom list The New York Times na základě průzkumu, v němž se vyjádřilo 170 členů Americké politologické asociace.

Naopak Trumpův předchůdce v oválné pracovně Barack Obama si od minulého průzkumu v roce 2014 značně polepšil a dostal se z 18. místa do první desítky.

O sedm míst nahoru oproti roku 2014 postoupil také exprezident Ulysses S. Grant; podle deníku The New York Times za to zřejmě vděčí nedávno vydanému skvělému životopisu od držitele Pulitzerovy ceny, spisovatele Rona Chernowa.

Největší pokles v žebříčku zaznamenal exprezident Bill Clinton, pravděpodobně v souvislosti s hnutím za práva žen #MeToo. V roce 1998 čelil Clinton procesu impeachmentu kvůli aféře s bývalou stážistkou v Bílém domě Monikou Lewinskou. Ze sexuálního obtěžování ho obvinilo i několik dalších žen.

Z první desítky vypadl někdejší prezident Andrew Jackson, který je kritizován za pronásledování indiánů a upírání práv černochům.

Členové oddělení prezidentské a výkonné politiky Americké politologické asociace odpovídali v průzkumu také na otázku, který z prezidentů by si zasloužil být vytesán do žulového masivu Mount Rushmore vedle George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna. Dvě třetiny ze 170 dotázaných politologů odpověděly, že by si na tomto místě jako dalšího představovaly Franklina Delano Roosevelta. Podpory se Roosevelt nedočkal přitom jen od demokratů, jeho jméno převažovalo i mezi republikánskými akademiky.

V pohledu na jiné prezidenty se ale názory demokratů a republikánů mezi politology lišily. Demokratičtí respondenti například řadili exprezidenta Ronalda Reagana o devět příček níž než oslovení republikáni. Obamu zase demokraté umístili o deset příček výš. Nezávislí experti oceňují George H. W. Bushe, dávají ho výš než Obamu. Trumpovi by ale nepomohlo, ani kdyby v průzkumu odpovídali pouze republikánští akademici; i v jejich očích patří mezi nejhorších pět prezidentů historie.

List The New York Times nicméně připomíná, že desítky dalších prezidentů měly v úřadu horší začátek a postupně získaly respekt. Podle deníku tak má Trump ještě minimálně tři roky na to, aby svou pozici vylepšil.

Kompletní žebříček

1. Lincoln 95 2. Washington 93 3. F. D. Roosevelt 89 4. T. Roosevelt 81 5. Jefferson 80 6. Truman 75 7. Eisenhower 74 8. Obama 71 9. Reagan 69 10. L. B. Johnson 69 11. Wilson 67 12. Madison 64 13. Clinton 64 14. J. Adams 63 15. Jackson 62 16. Kennedy 62 17. G. H. W. Bush 61 18. Monroe 61 19. McKinley 55 20. Polk 54 21. Grant 53 22. Taft 52 23. J. Q. Adams 52 24. Cleveland 51 25. Ford 47 26. Carter 45 27. Van Buren 44 28. Coolidge 42 29. Hayes 42 30. G. W. Bush 40 31. Arthur 40 32. B. Harrison 38 33. Nixon 37 34. Garfield 37 35. Taylor 33 36. Hoover 33 37. Tyler 31 38. Fillmore 28 39. Harding 25 40. A. Johnson 25 41. Pierce 23 42. W. H. Harrison 19 43. Buchanan 15 44. Trump 12