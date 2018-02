Americká vláda bude klást velký důraz na kontrolu prodeje zbraní a prověřování psychického stavu kupujících. Při setkání s delegací studentů a učitelů to ve čtvrtek v Bílém domě řekl prezident USA Donald Trump. Mezi jeho hosty byli i studenti a učitelé školy ve floridském Parklandu, kde minulý týden devatenáctiletý střelec zabil sedmnáct lidí.

"Prověrky budou velmi silné, velmi silný bude důraz na psychické zdraví," řekl prezident podle agentury Reuters. Trump vyslechl názory několika studentů, kteří byli očitými svědky střelby ve floridské škole. "Když jsem to vyslechl, musíme se do toho pustit," slíbil prezident návštěvníkům Bílého domu svou podporu.

"Není to už jen Parkland, je to celá Amerika. Je to každý student v každém městě," řekla Trumpovi studentka Ariana Kleinová, která střelbu v Parklandu přežila.

Podle Trumpa se americká vláda v úsilí o zpřísnění prodeje zbraní neomezí na slova, jak tomu bylo v minulosti. Podotkl nicméně, že vítá návrhy, aby pověřené osoby ve školách byly ozbrojeny, projdou-li speciálním školením. Zóny při amerických školách, kde se nesmějí nosit zbraně, by podle Trumpa měly být zrušeny. Své stanovisko zdůvodnil tvrzením, že policie většinou na místo střelby dorazí pozdě a zásah musí být okamžitý.

Besedě s asi 40 studenty, učiteli a rodiči byli kromě prezidenta přítomni viceprezident Mike Pence a ministryně školství Betsy DeVosová. Hosty bylo i několik dětí, které byly v roce 2012 svědky střelby ve škole Sandy Hook v Connecticutu.

Prezident po tragédii v Parklandu očividně zmírnil svůj dosud odmítavý postoj k omezení prodeje zbraní, když se stejně jako mocná Národní asociace držitelů zbraní (NRA) odvolával na druhý dodatek americké ústavy. V úterý se vyslovil pro schválení zákona, který by vyřadil z prodeje takzvané "bump stocks", tedy urychlovače palby měnící poloautomatickou zrbaň v automatickou. Návrhem se na jeho pokyn zabývá ministerstvo spravedlnosti.

Podle agentury AP se kromě toho skupina republikánských a demokratických senátorů zabývá návrhem zákona, který by zvýšil celostátní věkový limit pro nákup střelných zbraní z 18 na 21 let.