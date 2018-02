Ukrajinská pohraniční služba zakázala bývalému gruzínskému prezidentovi Michailu Saakašvilimu vstup do země do roku 2021. Podle agentury Unian je důvodem nezákonný přechod polsko-ukrajinské hranice ze září loňského roku. Saakašvili byl před deseti dny v Kyjevě zadržen a vyhoštěn do Polska.

Gruzínský exprezident je na Ukrajině v nemilosti, přestože do země před třemi lety přijel na přímé pozvání prezidenta Petra Porošenka, který ho jmenoval oděským gubernátorem. Oba politici se ale rozešli, když Saakašvili začal otevřeně kritizovat poměry v ukrajinském vedení.

Loni v létě prezident svého bývalého spojence připravil o ukrajinské občanství, když byl Saakašvili v zámoří. V září ho přes polsko-ukrajinskou hranici přes odpor pohraničníků přepravil dav jeho stoupenců.

Krátce nato Saakašviliho soud ve Lvově uznal vinným z ilegálního překročení hranice. Na základě tohoto rozhodnutí byl pak deportován do Polska.

Zákaz vstupu na ukrajinské území vydal velitel pohraničního oddílu v místě, kde loni Saakašvili překročil hranice z Polska.

Saakašviliho advokát Ruslan Černoluckyj agentuře Interfax řekl, že se proti rozhodnutí odvolá.