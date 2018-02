Předák ruské opozice Alexej Navalnyj ve čtvrtek na Twitteru oznámil, že jej po návštěvě zubaře zatkli policisté. Odvezli jej na strážnici, kde mu sdělili, že mu hrozí až 30 dnů vězení. Pak jej ale zase propustili. "Nabídli mi, že mě hodí, kam potřebuji. Odmítl jsem a odjel do práce. Nechápu, co se to dělo a proč mě sedm lidí zatýkalo," napsal opozičník na Twitteru.

Nezávislá televize Drožď odhadla, že Navalného zatčení souvisí s blížícím se znovuzvolením Vladimira Putina prezidentem. Hlavu státu budou Rusové volit 18. března. Putin má podle průzkumů zvolení jisté. Navalnyj, kterému úřady nedovolily kandidovat kvůli pravomocnému odsouzení k podmínečnému trestu za údajnou krádež, vyzval voliče ke "stávce", tedy bojkotu voleb.

Podle průzkumu státní agentury VCIOM, o kterém ve čtvrtek informoval server Newsru.com, k urnám hodlají přijít více než čtyři pětiny voličů. Prý jen každý desátý Rus se ještě nerozhodl, zda půjde volit, a jen sedm procent rovnou říká, že hlasovat nepůjde. Podle dřívějšího průzkumu téže agentury hodlá Putina volit 70 procent Rusů. S dalekým odstupem - a podporou 7,2 procenty dotázaných - následoval Pavel Grudinin, nominovaný komunisty. Přízeň voličů k dalším pěti uchazečům a jedné kandidátce byla podle VCIOM ještě nižší.

Server poznamenal, že nezávislému středisku Levada zakázali publikovat další průzkumy poté, co tamní sociologové předpověděli "rekordně nízkou účast": 58 procent voličů u uren a 61 procent hlasů pro Putina.

Правда отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и всё. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали. — Alexey Navalny (@navalny) 22. února 2018