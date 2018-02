V Británii během dvanáctiměsíčního období končícího loňským zářím přibylo 90 000 osob ze zemí Evropské unie. Tento údaj tak meziročně poklesl o 75 000, uvedl ve čtvrtek britský statistický úřad (ONS). Naopak se zvýšil počet imigrantů ze zemí mimo Evropskou unii a takzvaná čistá migrační bilance země, tedy rozdíl mezi počtem imigrantů a emigrantů, tak klesla jen o 29 000 osob na 244 000 příchozích.

Celkem se za sledovaných 12 měsíců do Británie přistěhovalo 220 000 občanů Evropské unie, opačným směrem se vydalo 130 000 osob, což je podle zpravodajského webu BBC nejvyšší číslo za poslední desetiletí. Počet imigrantů z Evropské unie se dostal na nejnižší hodnotu od roku 2012 a deník The Guardian to označil za počáteční fázi "brexodu".

Méně Evropanů zároveň přicházelo do Británie z "důvodů spojených s prací", uvádí BBC, a to konkrétně o 58 000. Podle Nicoly Whiteové z ONS nelze rozhodování lidí o změně bydliště přičítat pouze probíhající odluce od Evropské unie. "Brexit by jistě mohl být faktorem v rozhodování o tom, zda se přistěhují do Británie, nebo se z ní odstěhují, ale motivace lidí k migraci je komplikovaná a může ji ovlivnit mnoho různých příčin," uvedla.

Ze států mimo území Evropské unie přibylo v Británii 205 000 osob a to je naopak maximum posledních šesti let. Podle zpravodaje BBC pro vnitropolitické dění Dannyho Shawa tento posun způsobil zejména zvýšený zájem o studium a možná také korekce nezvyklého propadu čísel z předchozího období. Shaw dále uvedl, že britské firmy se možná při komplikované situaci občanů Evropské unie začaly ohlížet po pracovní síle z jiných regionů.