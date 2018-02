Česko bude podle premiéra v demisi Andreje Babiše dál dostávat z Evropské unie výrazně víc peněz, než do ní odvede. Babiš to řekl před pátečním bruselským summitem lídrů členských zemí EU, který bude řešit mimo jiné podobu příštího víceletého evropského rozpočtu. "Já odhaduji, že to bude asi 150 miliard korun", prohlásil Babiš o takzvané čisté pozici Česka vůči EU. Čistá pozice je rozdíl mezi příjmy a odvody členské země do společného evropského rozpočtu.

Pro Česko to znamená, že se objem peněz, které bude mít z evropských fondů k dispozici, sníží. Například za loňský rok Česko z evropského rozpočtu získalo o víc než 55 miliard korun víc, než do něj odvedlo. Od vstupu do EU v roce 2004 zatím dosáhla česká čistá pozice v součtu skoro 700 miliard korun.

Jedním z důvodů snížení je fakt, že Česko bohatne, a proto bude mít menší nárok na podporu určenou chudším státům. Kromě toho bude na dotace pro chudší země v příštím víceletém rozpočtu, který začne platit od roku 2022, méně peněz. Důvodem je, že země EU chtějí dát víc prostředků na nové priority, jako je snaha řešit migraci nebo zajištění bezpečnosti.

Česko s tím souhlasí, zároveň ale zdůrazňuje, že objem dotací pro chudší země nebo pro zemědělce se nesmí snížit radikálně. Tento postoj bude Babiš na pátečním bruselském summitu prosazovat. Podle dokumentů, které mají HN k dispozici, ostatním lídrům řekne, že evropské dotace pro méně rozvinuté země zásadně přispívají k investicím, a tím podporují hospodářský růst. Z evropských fondů v Česku pochází skoro třetina všech veřejných investic, které jdou například na stavbu silnic nebo rekonstrukce veřejných budov.

Babiš zároveň požaduje, aby Česko mělo větší pravomoc rozhodnout, na co evropské prostředky použije. "My víme lépe, kde potřebujeme peníze," tvrdí Babiš. Premiérovi jde i o to, aby mohla vláda v případě potřeby sama určit, že část peněz vyhrazených pro některou oblast v případě potřeby přesune do jiné. V pátek se na tom musí podle pravidel dohodnout s Evropskou komisí.

Lídři evropských zemí v pátek na summitu nebudou řešit konkrétní objem nového rozpočtu, ale jeho hlavní principy. Evropská komise chce, aby se velikost rozpočtu mírně zvýšila ze současného jednoho procenta ekonomického výkonu EU na zhruba 1,1 až 1,2 procenta. Česko je to ochotné podpořit, pokud půjdou peníze navíc na priority, jako je migrace a bezpečnost. Praha je svolná i k tomu, že navýší svůj vlastní příspěvek do společné evropské kasy.

Podobný postoj zastává například i Německo. Naopak Nizozemsko, Dánsko nebo Rakousko jakékoliv navýšení odmítají.

Ještě mnohem větší ekonomický zisk než z evropských fondů má Česko z faktu, že je členem jednotného evropského trhu.

Díky němu můžou české firmy volně vyvážet své produkty do ostatních států unie. Do zemí EU jde skoro 85 procent českého vývozu.