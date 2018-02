Senátor polských vládních konzervativců sdílel na svém facebookovém profilu video sestříhané z propagandistických materiálů nacistů z druhé světové války. Senátor Waldemar Bonkowski zveřejnil klip s popiskem "Jak hnal Žid Žida na smrt" v době vyhrocených vztahů mezi Polskem a Izraelem kvůli polskému zákonu zakazujícímu připisovat Polákům vinu za holokaust. Šéf strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński mu podle mluvčí v reakci na událost odebral práva vyplývající z jeho členství ve straně.

Bonkowski sdílel video, které je podle webu Gazeta.pl sestřihem manipulativních nacistických filmů vyobrazujících Židy jako viníky masového vyhlazování svého vlastního etnika.

"V době války přišli němečtí nacisté do ghetta s kamerou a nahráli propagandistický film, ve kterém zvěrstva připisují Židům, aby se sami očistili od zločinů. Co udělají Poláci o 75 let později? Zveřejní tyto nahrávky jako důkaz židovské kolaborace," kritizoval Bonkowského jeden z polských uživatelů internetu.

"Tímhle způsobem nikdy nevybředneme z diplomatického konfliktu," podotkl v narážce na spor s Izraelem novinář deníku Wprost Marcin Makowski.

Bonkowski kromě videa zveřejnil i několik dalších protižidovských materiálů včetně "židovského slovníku" obsahujícího výrazně antisemitské definice některých pojmů.

Židovská vina za holokaust je v Polsku tématem od minulého víkendu, kdy toto slovní spojení použil premiér Mateusz Morawiecki. Mluvčí vlády se po bouřlivých reakcích z Izraele snažila dopad jeho slov mírnit s tím, že chtěl pouze otevřít dialog o tom, komu všemu je možné připisovat vinu za masové vraždění Židů za války.

Polská vláda čelí kritice z Izraele či Spojených států za kontroverzní zákon, který hrozí až třemi roky vězení za připisování odpovědnosti polskému státu a národu za vyvražďování Židů. Varšava nehodlá navzdory tlaku od normy ustoupit a tvrdí, že je jejím cílem napravit polskou pověst pokaženou slovními spojeními jako polské vyhlazovací tábory, která označují nacistické tábory na polském území.

Bonkowski však podle všeho s protižidovskou agitací u vedení své katolicko-nacionální strany narazil. Kaczyński mu podle mluvčí Beaty Mazurekové pozastavil výkon práv spojených se členstvím ve straně i jejím senátorském klubu.