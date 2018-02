Během víkendu byl na Slovensku v obci Veľká Mača zavražděn investigativní reportér zpravodajského portálu Aktuality.sk Ján Kuciak a jeho partnerka. Poslední text napsal novinář o podnikateli Mariánu Kočnerovi, který mu dříve vyhrožoval. Kuciak se věnoval hlavně podezřením z daňových podvodů lidí, kteří jsou blízko politické straně Směr.

"Zabezpečil jsem všechny potřebné složky tak, aby byly přítomné na místě, aby byly udělané prvotní úkony, důsledné prozkoumání místa činu," řekl Denníku N ředitel Národní kriminální agentury Peter Hraško.

Podle něho bude přes den o situaci informovat policejní prezident. "Vyšetřujeme to jako dvojnásobnou vraždu," potvrdil Hraško.

Video z tiskové konference slovenského policejního prezidenta:





Ján Kuciak napsal 9. února o podezřelých převodech v komplexu Five Star Residence. Komplex byl možná centrem více daňových podvodů.

Začátkem února napsal Kuciak o IT firmě Anext, která sídlí v budově oligarchy Jozefa Brhela. "Podle Transparency International vyvolává její nová akcionářská struktura pochybnosti, jestli jde o skutečné vlastníky, nebo jen nastrčené osobnosti."

Aktuality našly v komplexu další podezřelé obchody, ve kterých figuroval Marián Kočner. V jedné z kauz Kočner Kuciakovi vyhrožoval, když novináři řekl, že bude hledat špínu na jeho rodinu. "Začneme se speciálně věnovat vám, vaší osobě, vaší matce, vašemu otci i vašim sousedům," řekl Kočner Kuciakovi podle Denníku N.

Své vyjádření již zveřejnila společnost Ringier Axel Springer Slovakia, která je vlastníkem webu Aktuality.sk. "Jsme šokováni a zhrozeni zprávou, že Ján Kuciak a jeho partnerka se pravděpodobně stali obětí kruté popravy. Přestože pozadí ještě není úplně objasněné, existuje důvod domnívat se, že tento zločin souvisí se současnou investigativní prací našeho kolegy."

"Smrt Jána K. pravděpodobně souvisí s jeho novinářskou činností. Je to bezprecedentní útok na novináře a takto závažnému zločinu Slovensko ještě nečelilo. Ostře odsuzuji tento zločin a slibuji, že nasadíme maximální kapacity, abychom ho vyšetřili a poskytli odpovědi na otázky, které s ním souvisí," řekl na pondělní tiskové konferenci slovenský policejní prezident Tibor Gašpar.

Okolnosti z místa činu napovídají, že se jednalo o úkladnou vraždu, která byla naplánovaná. "Určitě to nebyl amatér," dodal policejní prezident.

Novinář Kuciak loni na sociální síti podle médií napsal, že na Kočnera podal trestní oznámení a že ani po 44 dnech nebyl případ přidělen konkrétnímu policistovi.

"Při vší úctě k novinářům nebudu dnes vést polemiku, zda policie neudělala něco, co měla udělat. To není na místě," reagoval Gašpar na novinářský dotaz, zda kriminalisté dostatečně vyšetřovali podezření z daňových podvodů, o kterých novinář psal.

Podle Gašpara policie v současnosti neposkytuje ochranu žádnému novináři. Dodal ovšem, že vybraným redaktorům policisté zajistí ochranu jejich bydliště hlavně v noci a že je pravděpodobně také vybaví zařízením na rychlé přivolání pomoci.

Čtu o vraždě 27letého slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Jsem v šoku. Jestli se potvrdí, že to souvisí s jeho prací, je to šílené. V životě by mě nenapadlo, že se něco podobného může v roce 2018 na Slovensku stát. Násilí proti novinářům naprosto odsuzuji.