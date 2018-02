Saúdská Arábie poprvé ve svých dějinách umožnila ženám hlásit se do armády. Obyvatelky království do čtvrtka mohou podávat přihlášky v provinciích Rijád, Mekka, Medína a Kasím. Do bojových operací ženy zřejmě zapojeny nebudou, ale mohou získat zkušenosti v oblasti bezpečnosti, informoval v pondělí zpravodajský server BBC.

Ženy, které se ucházejí o místo v saúdskoarabské armádě, musejí mít středoškolský diplom a být ve věku 25 až 35 let. Další podmínkou je, že jejich opatrovník, tedy manžel, otec, či bratr, musí žít ve stejné provincii, kde se žena uchází o místo.

Rozhodnutí umožnit ženám vstoupit do armády patří k reformám, které nábožensky konzervativní země v posledních měsících ve vztahu k ženám zavádí. Král Salmán loni vydal nařízení, v jehož důsledku bude ženám v království od června letošního roku umožněno řídit auto. Minulý měsíc jim bylo povoleno zúčastnit se fotbalových zápasů.

Ochránci lidských práv nicméně upozorňují, že v zemi stále platí zákon o mužském opatrovnictví, navzdory tomu, že vláda v minulosti tvrdila, že ho zruší.

Zákon o opatrovnictví zakazuje ženám cestovat, vdávat se, či dokonce opustit vězení, bez svolení jejich opatrovníka. V některých případech musí opatrovník také souhlasit s lékařským ošetřením či s přijetím ženy do zaměstnání.

Ženy v Saúdské Arábii jsou rovněž oddělovány od mužů, kteří nejsou jejich příbuznými. Na veřejnosti musejí nosit šátek zakrývající vlasy a hábit, který se jmenuje abája a zakrývá celé jejich tělo.