Ve východní Ghútě u Damašku v úterý v 8:00 SEČ začalo platit pětihodinové příměří, které mělo umožnit evakuaci civilistů. Brzo byla ale obnovena palba, z níž Rusko, jako spojenec syrské vlády, obvinilo povstalecké skupiny působící na tomto území. Dvě ze skupin účast na palbě popřely. Obnovení bojů potvrdila také OSN. Podle agentury AFP od vyhlášení příměří přišel o život jeden civilista.

Klid zbraní nařídil ruský prezident Vladimir Putin, jehož země je spojencem syrské vlády. Podle představ Moskvy mají vzniknout koridory, kterými se budou moci evakuovat civilisté.

V noci na úterý sice panoval podle exilové organizace ochránců lidských práv (SOHR) klid a ráno byl ohlášen začátek příměří. Po několika hodinách se objevily zprávy o obnovení palby.

Ruský generál Viktor Pankov řekl, že v devět hodin místního času (v osm SEČ) byl "otevřen humanitární koridor pro civilisty", ale civilisté podle něj nemohli kvůli ostřelování koridoru odejít. Ruská armáda tvrdí, že syrští vojáci se střelby zdrželi a na povstalecké útoky nereagovali.

SOHR zaznamenal útoky na dvě města ve východní Ghútě. Podle této organizace shazovaly bomby vrtulníky.

Mluvčí Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) Jens Laerke řekl, že je třeba, aby bylo nastoleno a dodrženo třicetidenní příměří, jak žádá rezoluce Rady bezpečnosti OSN přijatá v sobotu. Příměří vyhlášené Ruskem OSN označuje za jednostranný krok. "Je to otázka života a smrti, potřebujeme, aby boje ustaly na 30 dní," řekl Laerke. Na seznamu lidí, kteří potřebují ze zdravotních důvodů evakuaci, je na 1000 lidí.

Mluvčí skupiny Fajlak ar-Rahman, což je jedna z organizací, které jsou ve východní Ghútě přítomny, popřel, že povstalci brání lidem odejít. Agentuře Reuters řekl, že nikdo se ke koridoru neodváží přiblížit, protože jde o vojenskou oblast a lidé se bojí, že budou zatčeni nebo že muži budou pro příchodu na území kontrolované vládou odvedeni do armády. Také šéf politického oddělení další ze skupin, Armády islámu, prohlásil, že tato skupina nikomu nebrání v odchodu a že se všichni civilisté musí rozhodnout sami.

Část skupin působících v syrské východní Ghútě slíbila písemně OSN, že přinutí radikální organizace z tohoto území odejít do dvou týdnů a odsoudily "porušení dohody o příměří ze strany syrské vlády a jejích íránských a ruských spojenců". Podle těchto kruhů právě tato strana příměří porušila útoky na několika místech ve východní Ghútě.

Mluvčí Mezinárodního výboru Červeného kříže Ingy Sedkyová upozornila, že na to, aby byly humanitární koridory funkční, je třeba je dobře připravit za souhlasu všech stran.

Podle AP si obyvatelé východní Ghúty, která je poslední oblastí ovládanou radikálními skupinami a oponenty syrské vlády v blízkosti Damašku, z časově omezeného klidu zbraní dělají legraci na videu. Agentura AFP s některými obyvateli mluvila. "Je to žert, Rusko tady každodenně zabíjí a shazuje na nás bomby. Nedůvěřuji jim (vyhlašovatelům příměří) a nehodlám s rodinou odejít (humanitárními trasami). Kdybych na to přistoupil, vláda mě okamžitě nechá odvést do armády a budu muset bojovat proti jiným Syřanům," řekl agentuře Sámir Bujadaní.

Syrská armáda a její spojenci v minulých dnech zintenzivnili útoky proti východní Ghútě a za minulý týden podle SOHR a místních zdravotníků a záchranářů přišlo o život na 500 lidí. V několikaletém obležení je v této části Sýrie podle odhadů až 400 tisíc lidí.