Zastřelený investigativní novinář Ján Kuciak odkrýval napojení slovenských státních představitelů na italskou mafii 'Ndrangheta. Vazby na nejmocnější zločineckou organizaci současnosti mají hlavní poradkyně premiéra Roberta Fica Mária Trošková nebo tajemník bezpečnostní rady státu a bývalý poslanec vládní strany Směr Viliam Jasaň.



Italské klany napojené na 'Ndranghetu na Slovensku podle Kuciakova zjištění podnikají především v zemědělství, díky čemuž čerpají milionové dotace. Největší italská mafie, která se během více než sta let své existence rozšířila z rodné Kalábrie takřka do celého světa, vydělává ale především na obchodu s drogami a zbraněmi. Do její činnosti ale patří také padělání peněz a zboží, organizovaná prostituce, vydírání či lichva.

"Někteří kriminologové srovnávají velikost majetku 'Ndranghety s Mc’Donalds nebo Deutsche Bank," napsalo na svém webu České centrum pro investigativní žurnalistiku.

Na vrchol se tato mafie dostala koncem 90. let. V roce 2013 odhadované tržby lidí a firem spojených s ní činily 53 miliard eur, přičemž velká část peněz pochází z prodeje drog z Latinské Ameriky. Italský žalobce Nicola Gratteri z Catanzara v Kalábrii loni uvedl, že 'Ndrangheta kontroluje přibližně 40 procent celosvětového obchodu s kokainem a rozhodně je největším "vývozcem" drogy v Evropě.

Na začátku letošního roku se na italskou mafii zaměřila rozsáhlá akce německé policie. V lednu speciální týmy zadržely celkem 160 lidí v pěti německých spolkových zemích a zabavily peníze v celkové hodnotě 50 milionů eur (1,3 miliardy korun).

Jednalo se o akci proti firmám, které perou špinavé peníze a oficiálně se věnují výrobě a dovozu oleje nebo vín.

S 'Ndranghetou je v Německu spojován také masakr v Duisburgu v roce 2007. Policie našla přímo na nádraží těla šesti Italů, kteří zemřeli při vyřizování účtů mezi dvěma skupinami v italské restauraci. Hlavní organizátor vraždy Giovanni Strangio byl dopaden v Itálii a před sedmi lety odsouzen na doživotí.

Ve Švýcarsku italská mafie působí od 70. let, za její baštu je považován jižní italskojazyčný kanton Ticino, působí ale také na západě země či v Curychu. Také alpskou konfederaci mafie – především kalábrijská 'Ndragheta – využívá k praní špinavých peněz a obchodu s drogami. V roce 2012 podnikla švýcarská policie velkou razii ve městě Frauenfeld, při níž zadržela 13 lidí, kteří byli následně vydáni ke stíhání do Itálie.

Problémy s 'Ndranghetou má také Nizozemsko. Podle serveru EUobserver mafiáni v této zemi používají ke krytí svých skutečných aktivit restaurace a obchody s vínem a napojili se také na trh s květinami.

V Itálii podle místních médií prorůstá 'Ndrangheta také do státní ekonomiky. Podle spotřebitelské skupiny Coldiretti například ovládá na 5000 restaurací po celé zemi.

Samotná struktura 'Ndranghety se skládá ze 100 až 150 klanů, které mají celkem kolem 7000 členů. Členství v jednotlivých organizacích je podmíněno krevním poutem, to znamená, že členy klanů mohou být jen rodinní příslušníci.